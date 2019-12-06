國銀海外聯貸案踩雷　國泰金：未參與

國銀海外跨境聯貸案踩雷，金管會銀行局今證實此事，台灣有11家銀行參貸，總曝險金額達51億元，但銀行局不願說明11家銀行名單。國泰金總經理李長庚今表示，旗下銀行並未參與；富邦金也表明，旗下北富銀、富邦華一或香港富邦都未參與。

大陸國企上海國儲聯貸案4億美元，已超過2個月未還款，未還款金額高達9成。銀行局今表示，目前確認國內有11家銀行參貸，台灣整體曝險金額達51億元，但此案有取得母公司中國國儲能源集團為擔保人，現在進入債務協商階段，後續實際損失要看債務協商的情況。

銀行局表示，此聯貸案是由一家歐系的銀行作為主辦行，11家參貸的國銀中民營家數較公股多，各銀行正積極進行債務協商，銀行局也密切關注。

國泰金控總經理李長庚今出席「CFP授證典禮」會後受訪表示，國泰金沒有銀行有參與此聯貸案。他說，此案主辦行是國外的大銀行，在參貸過程中，主辦的大銀行在資訊揭露上是否確實，歐美大銀行經歷過一、兩百年時間，繳很多「學費」才有今天的規模與管理能力，台灣的銀行在成長過程中要有一些容錯的空間，從案子中學習經驗，國銀在海外發展才可以更好，有助於風險管理能力提升。