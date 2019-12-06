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2019金融之星 新光人壽獲雙獎肯定

2019-12-06 18:16經濟日報 陳怡慈/即時報導

新光人壽今（6）日獲頒2019年金融之星「最佳社會服務獎」及「最佳商品創新」雙獎肯定，由國安會諮委施俊吉頒發獎項，並由公關廣宣部陳正輝資深協理及商品開發部陳欣怡協理代表領獎，顯示新光人壽的商品與時俱進、理念創新，以及長期深耕社會公益善舉備受好評。

新光人壽秉持「光無所不在，心與你同在」的品牌精神，從健康、銀髮、環境、教育、弱勢五個核心議題出發，展開公益關懷行動。如長期推動企業志工，鼓勵員工參加各社福團體機構社區活動，尤其以銀髮族為服務對象的「遍地開花-樂齡公益關懷活動」，自2014年推動至2019年底已舉辦逾1,200場，累計參與人數超過6萬5,000人，董事長吳東進也持續號召公司長官及志工同仁們，透過摺製小提燈活動陪伴長者與弱勢族群，將愛傳送到每一角落。

國民健康為新光人壽相當重視的一環，如引領運動風潮，舉辦各類大型賽事，並每年號召全國捐血活動，以及時籌備充足血源。而最為人熟知的新光摩天大樓登高大賽，更為國內登高比賽的創始，自1994 年開辦至今已逾20年，至今已舉辦38屆，歷年登高大賽活動主題結合時事議題，並以公益為號召，號召參與人次累計超過20 萬人，並將每次報名費全數捐贈公益。

身為企業身負地球環境永續發展之責任，新光人壽亦致力打造綠色金融，對內綠色採購比例逐年提升，不僅節能減碳，降低對環境造成的衝擊，對外大力推廣節能減碳和綠色消費觀念，同時倡導友善農業，推動生態保育，讓企業與自然生態能永續發展。

此外，新光人壽深知保險的重要性，推廣保險教育不遺餘力，產學合作深耕多年，也長期提供社會急難救助，具體落實各個面向的企業社會責任。

新光人壽長期提供保戶創新的商品，耕耘與努力也獲得各界肯定。創新規劃外溢保單新光人壽活力心動定期健康保險，保單設計從積極關懷出發，首創六項外溢機制，將計步、睡眠、心率、登高路跑、健康存摺或優質保戶、無理賠機制全納入，讓民眾可依自己的運動與生活型態做選擇，自由度、彈性都相當靈活，鼓勵保戶多運動、多健康，並給予保費優惠與回饋，受到評審大力肯定。

新光人壽陪伴台灣民眾超過半世紀，公益關懷的層面既深且廣，不忘保險安定社會力量的核心價值，未來除了持續將光照進每個需要的角落，為社會帶來正向力量，也會不斷提升公司經營績效與設計創新的商品，以給保戶最完整的保障。

新光人壽獲2019年金融之星雙獎肯定，新光人壽公關廣宣部資深協理陳正輝(左)及商...
新光人壽獲2019年金融之星雙獎肯定，新光人壽公關廣宣部資深協理陳正輝(左)及商品開發部協理陳欣怡(右)代表領獎。新光人壽/提供
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