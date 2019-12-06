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台灣人壽 獲2019金融之星雙項肯定

2019-12-06 18:12經濟日報 陳怡慈/台北即時報導

2019台灣金融之星甄選活動，今（6）日在台北國際會議中心舉辦頒獎典禮，中國信託金控子公司台灣人壽榮獲本屆「最佳通路策略奬」與「最佳人才培訓獎」雙項殊榮，肯定台灣人壽在業務經營與人才培訓上積極投入的用心。

台灣人壽所屬的業務員通路，由台中第二區域中心所組成「龍的傳人」團隊拿下團體組「最佳財務策劃創意獎」，個人組則由台南直轄二區經理陳建邦勇奪「最佳財務策劃師」冠軍。

國內壽險市場競爭激烈，為滿足客戶的需求，台灣人壽持續開發各種行銷通路，現階段除基礎業務員通路外，亦透過中國信託商業銀行、保經代公司進行互惠業務活動，並積極利用電話行銷、機場保險櫃檯、電話投保、OIU國際保險業務等，提供不同便利管道，讓民眾能夠享有多元的投保服務。

台灣人壽視人才為企業重要的資產，致力於員工專業的養成，以讓客戶有最優質的服務。台壽表示，內部不斷開發兼具科技及人性之數位課程，無論內、外勤員工，均可透過公司持續開辦的多元課程及講座，依職級與職能之不同，精準落點培訓，以提升個人保險專業及服務品質，而本屆再次獲得雙項殊榮肯定，顯見台壽在人才培訓及行銷通路的上用心，深獲肯定。

除公司類獎項外，在台灣最佳財務策劃師選拔方面，台灣人壽業務員通路也在獎項競逐上大放異彩。

台南直轄二區經理陳建邦，憑藉個人豐富的經驗與保險專業，以其詳細規劃之財務分析報告，於眾多參賽者中脫穎而出，勇奪「最佳財務策劃師」個人組冠軍。

團體組部分，台灣人壽台中第二區域中心「龍的傳人」團隊，以優秀之財務分析能力與口頭匯報結果，獲得評審團青睞，拿下「最佳財務策劃創意獎」肯定，展現台灣人壽業務同仁除用心服務外，更以高度專業能力贏得客戶信賴。

2019台灣金融之星頒獎典禮6日舉辦，台灣人壽行政管理處處長周進展(第二排左四)...
2019台灣金融之星頒獎典禮6日舉辦，台灣人壽行政管理處處長周進展(第二排左四)與台灣人壽通路一處處長高鶯娟(第二排左五)出席受獎。另外，台南直轄二區經理陳建邦(第二排左三)，勇奪「最佳財務策劃師」個人組冠軍。台灣人壽/提供
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台灣人壽保險中國信託商業銀行

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