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國銀又踩雷 國泰金總座李長庚：吸取教訓、從中壯大

2019-12-06 17:07經濟日報 記者葉憶如／即時報導

國泰金控總經理李長庚 聯合報記者潘俊宏／攝影
國泰金控總經理李長庚 聯合報記者潘俊宏／攝影
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大陸國企上海國儲聯貸4億美元案，已超過兩個月未還款，傳出總計11家參貸台資銀行，其中包含六家民營、五家公股銀行。國內民營金控龍頭國泰金總座李長庚今（6）日下午受訪時表示，國泰世華銀本身沒有任何部位，但他強調要觀察這是個案還是系統性風險。

李長庚今（6）日下午參加社團法人台灣理財顧問認證協會舉辦的「2019年CFP與AFP授證典禮活動」。他提醒說，當經濟景氣下行過程中，有些公司資金調度緊是一定的，會出現較多逾放，若只是個別逾放，就當是繳學費、但若是系統性風險，就要擔心，屆時所有不管有沒有參與聯貸的金融業都會受影響。

大陸國企上海國儲聯貸4億美元又爆11家銀行踩雷，因主辦行是歐系銀行，李長庚提出三點分析。一是從長遠來看，要有容錯空間。國外歐美大行也是經歷1、200年淬練，也繳很多學費才能發展至今天的規模，國銀在發展過程中繳學費、學習成長，不傷筋斷骨是可容許的。

第二，這次主辦行是國外大行牽的頭，代表國外大行也要再提升。

第三，要去看的是參貸過程中牽頭的國外大行有沒有切實調查、揭露資訊，若確實揭露，國銀也有了自己的判斷，就只能當是繳學費，表示讓國銀在海外發展上還要再提升風險控管能力。

他強調，不要從單一個案來看，要整體行業發展來看，國泰過去也曾踩過雷，要吸取教訓、從中壯大。

學費國泰金長庚

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