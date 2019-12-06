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新台幣收盤持平 收30.5元

2019-12-06 16:23經濟日報 記者楊筱筠／即時報導

新台幣兌美元今（6）日以30.5元兌1美元收盤持平，台北與元太外匯經紀公司成交量9.36億美元。

匯銀人士指出，今日新台幣匯市交易量偏小，早盤新台幣兌美元一度升值30.47元兌1美元，主要受到市場再拋匯美元影響，因30.5元價位吸引美元拋匯出現，但後續外資小幅匯出，新台幣終場收平盤。

匯銀人士指出，美中貿易戰仍有機會朝正面發展，年底前出口商仍有實質美元需求，新台幣貶值壓力不大，推估將會緩步升值。

新台幣兌美元今（6）日以30.5元兌1美元收盤持平。圖／聯合報系資料照片
新台幣兌美元今（6）日以30.5元兌1美元收盤持平。圖／聯合報系資料照片
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新台幣貿易戰

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