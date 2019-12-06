小額終老險開放可買二張政策奏效 單月賣破萬件

政府於今年7月起放寬「小額終老保險」限制，傳統型終身人壽保險主契約最高保額從新臺幣30萬元提高至50萬元，且每個人最多可購買二張。此舉也推升小額終老保險買氣。根據統計，小額終老壽險初年度保費自7月起連續兩個月增至1億元以上，單月也破萬件大關，讓更多民眾都能買得起，善加運用小額終老險做為個人保險的保障基石。

台灣自然人口首度出現負成長，截至今年9月底死亡人數仍大於出生人數，面對人口快速老化及少子化浪潮，為強化國人保障，中國人壽積極響應政府政策，自2017年即推出「中國人壽全民小額終身壽險」，0-82歲可投保，並提供多種繳費年期、原則上免體檢的商品設計，適合讓原本因年齡或是預算而無法投保的民眾，也能獲得基本保障。

面對數百萬名保戶，中壽與社會共融、共享、共好的初心不變，致力打造有溫度的服務，積極開發與推廣多元商品，而「中國人壽全民小額終身壽險」商品結構簡單易懂，保費讓許多民眾經濟上更能負擔，符合金管會積極推動普惠金融的精神，提供穩定社會的正面能量，彰顯壽險的本質與價值。

「中國人壽全民小額終身壽險」以較親民的保費，提供民眾基本的保障，0-82歲可投保，提供6、10、15及20年的繳費年期，投保金額10萬至50萬元，原則上免體檢，保費讓不同年齡、族群的民眾皆可負擔的起，享有終身保障，肩負家庭重擔的三明治族，也可用小預算建構保障，給家人更安心的守護；而年紀較長的高齡者，可用小額終老保單預先替自己規劃身後費用，減輕子女負擔。以30歲女性投保「中國人壽全民小額終身壽險」為例，繳費期間20年，保險金額50萬元，年繳保費10,700元，平均每天不用30元，即可享有50萬元壽險保障，終身享保障。