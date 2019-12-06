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國際板債明年恐大量贖回 金管會給予個別6個月調整期

2019-12-06 15:21經濟日報 記者葉憶如／即時報導

受到金管會限縮壽險業投資，「大金主」壽險業買盤正逐漸退燒影響。圖／聯合報系資料照...
受到金管會限縮壽險業投資，「大金主」壽險業買盤正逐漸退燒影響。圖／聯合報系資料照片
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中美貿戰衝擊及地緣政府干擾，造成各國央行今年多次降息，造成國際債市利率走跌，壽險公司因此趁高利大舉贖回，傳聞明年國際板債券進入可提前贖回期的債券，金額已逾新台幣1兆元。金管會昨（5）日表示，將給予6個月調整期。

保險局表示，據2009年年發布函令，規範國際板債券被贖回所取得之外幣，屬非因增加投資因素致逾國外投資限額之情況，給予6個月之調整期。一旦海外投資超標讓各壽險公司稽核部門追蹤控管，先給予一段時間調整，若還是無法達標，需要書面呈核主管機關，給一個具體的改善方案與調整計畫。

據保險局統計，截10月底，各壽險公司投資國際板共計4兆2,335億元，今年前十月被提前贖回約1,247.5億元，占比2.95%。目前僅二家公司已超過海外投資上限，即富邦人壽與南山人壽。

保險局進一步解釋，依現行規定，雖然國際板債券不計入保險業國外投資限額（最高45%），惟國際板債券被發行人贖回後取得之外幣屬保險業辦理國外投資管理辦法第3條應計入國外投資限額之外匯存款，如保險業短期內或有因前開贖回所取得之外幣未能及時再投資國際板債券，或轉換為新台幣而有逾國外投資限額之可能。

受到金管會限縮壽險業投資，「大金主」壽險業買盤正逐漸退燒影響，國際板債發行量與壽險業投資雙雙衰退，金管會11月19日公布2019年前10月國際板債發行102檔、金額205.89億美元，相較去年同期減少128.77億元，衰退近38.5%。

國際板債券壽險公司保險

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