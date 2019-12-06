明台產險關懷弱勢與震災 獲金管會肯定

金管會保險局5日於交通部鐵道局國際會議廳舉辦「108年度保險競賽」頒獎典禮頒發獎盃予對社會有重要貢獻之保險公司。三井住友海上集團明台產物保險獲頒微型保險績效卓著獎及住宅地震保險卓越獎第三名，上述獎項由金管會主委顧立雄及保險局長施瓊華頒發，明台產險總經理陳嘉文代表受獎。

為善盡企業社會責任，保障經濟弱勢民眾，明台產險近年積極配合政府政策推動微型保險，以較低保費提供經濟弱勢及特定身分族群購買基本保險，避免個人或家庭因意外事故發生而陷入經濟困境，在金管會保險局108年度保險競賽中再度獲得肯定，獲頒「微型保險績效卓著獎」。

另外，為提高地震險投保率，避免地震災害造成龐大之經濟損失，使社會大眾於不幸遭受震災時能獲得基本經濟支援，快速重建家園，明台產險於去年推出網路投保「住宅火災保險」外，今年再推出「屋主の好險」專案，讓民眾能以更簡便易懂的方式給家一個充份的保障，因此在本次「保險競賽」中再次取得「住宅地震保險卓越獎第三名」佳績。

明台產險總經理陳嘉文表示，保險推廣固然重要，明台產險更重視給予受災戶的急難救助。以去年初花蓮地震為例，明台產險在第一時間即成立「地震緊急客戶服務中心」，主動與保戶接洽，並於當日提供超過一半受災戶臨時住宿費用保險金。