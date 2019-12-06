富邦產險創新 鱸魚、吳郭魚也有保險

富邦產險響應政府政策推動農作物與養殖水產保險，2017、2018年陸續開辦石斑魚及虱目魚保險，今年再擴大將鱸魚、吳郭魚納入承保範圍，提供雲林、嘉義、台南、高雄及屏東等地的養殖漁民低溫寒害保險保障，提升台灣養殖漁業納保率，保險銷售期自即日起至12月15日止。

富邦產險今年擴大推出鱸魚及吳郭魚的低溫型（寒害）保險，保額分為鱸魚50萬元或100萬元、吳郭魚30萬元或60萬元，供漁民依其實際需求選擇適合的保險保障。保費依縣市及魚種有所不同，並由漁業署補助三分之一，以嘉義縣鱸魚養殖漁民投保每公頃50萬元保額方案為例，因嘉義縣政府加碼再補助三分之一保費，漁民每公頃保費最低自付不到4萬元。

富邦產險在農委會漁業署指導下推出養殖水產低溫型（寒害）保險，當氣溫連續十個小時低於攝氏10度即啟動理賠流程，不須等候專人查勘且不受遲發性損害限制，可及時協助漁民轉嫁氣候異常造成的漁產損失，推出至今廣受漁民支持與好評。

富邦產險指出，2018年冬天平均溫度雖較往年偏高，但在全球氣候變遷之下，極端氣候引起的災害頻率及強度皆有增長之勢，潛藏危機不容忽視。以2018年初寒害為例，總共有七成石斑魚保單出險，並皆於三日內完成賠款給付。

養殖漁業容易受到豪雨、寒害等天然災害威脅，政府雖已建置現金救助、補助及低利貸款制度填補漁民部分損失，但漁民仍需自行吸收災損並需等待專人至現場勘損，商業保險則以溫度參數做為理賠依據，一旦達成保單約定時數即可啟動理賠作業，快速紓解漁民財務壓力。

鱸魚及吳郭魚保險銷售期自即日起至12月15日止，提醒漁民儘速向漁會或富邦產險各據點洽詢。未來富邦產險將持續研發農業保險，擴大承保品項與範圍，在面對極端氣候變化的衝擊下，給予農漁民全面且完善的保障。