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國泰產險善用數據力 無償為學生交通安全把關

2019-12-06 13:23經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

據交通部統計，台灣18~24歲民眾交通事故率高，不少年輕人因事故而承受了永久性的傷痛。國泰產險觀察到此一現象，積極運用大數據能力，打造出「校園風險地圖」，解決校園安全交通問題。近期受亞洲大學邀請，運用專業製作出專屬於亞洲大學的交通危險「熱點」分析，特別是「一看就懂」的懶人包說明，不僅有趣更十分實用，在公佈後，引起不小關注。

國泰產險結合大數據與用路人經驗，精準挑選出亞洲大學學生生活圈的交通危險地點，並與國立交通大學運輸與物流管理學系教授吳宗修合作，藉由現場查勘，製作出校園交通事故熱點現場道路狀況分析、道路設計建議、學生（用路人）防禦性駕駛對策，以及交通管理策略。

該次研究報告耗時三個月，於本月5日在亞洲大學交通安全教育委員會，發佈「校園風險地圖成果」。會中不僅發表研究嚴謹的「校園交通事故熱點風險改善與建議報告」，還有簡單易懂的「亞洲大學道路安全懶人包」，用插畫風格表現街道與各式圖示，搭配路口名稱和專屬警語，不僅幫助學生理解，也成功提高了訊息的趣味度，增強學生分享意願。

更重要的是，該份懶人包精準濃縮了報告的精華，用路人只要花三分鐘時間，便能讓附近的交通風險熱點無所遁形。

國泰產險資深副總經理許嘉元表示，協助民眾降低風險發生機率，是產險業重要的核心職能，在長年的研究下，國泰產險累積了大量損害防阻的經驗與知識，透過進入校園，製作專屬的風險報告，盼能為學子們提供更安全的生活環境。

亞洲大學學務長張少樑表示，感謝國泰產險和國立交通大學吳宗修教授的支持與努力。他們在和本校同仁一同會勘學生生活圈的危險路（段）口後，以生動易懂的繪圖，提醒同學們注意具有高風險的路段，以及傳遞如何安全用路與正確行駛的方式。衷心期盼此一創新做法，能有效降低學生發生交通意外事故的機率。

「校園風險地圖」源自國泰產險2017年開始執行的「校園風險地圖計畫」。該計畫致力於改善台灣大專院校學生交通事故問題。

國泰產險以公益關懷角度出發，運用風險管控及損害防阻專業，傳遞事故預防及安全駕駛觀念於社會大眾，不僅於此，更進階運用政府公開事故資料，串連學校交通事故登記資料，分析出大專院校學生的生活圈中，交通事故率居高不下地點。

該專案亦非國泰產險首度投入校園交通議題。事實上自2015年起，國泰產險便推出不意外騎士，透過各式廣宣，宣導騎乘安全，新穎的手法廣受各界注目，更於今年度獲《4A創意奬》最佳網站創意獎銅獎。

國泰產險副總經理翁翠柳（右）代表公司致贈風險地圖調查成果給亞洲大學。 圖／國泰產...
國泰產險副總經理翁翠柳（右）代表公司致贈風險地圖調查成果給亞洲大學。 圖／國泰產險提供
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