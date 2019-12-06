台北金融科技展熱鬧登場 富邦證券攤位吸引逾3,000人

延續2018台北金融科技展激發之創新能量，今年11/29-11/30在世貿一館的2019台北金融科技展更是擴大舉辦，參展攤位倍增到377攤以上，富邦證券與金控旗下子公司共同參展，透過本次展覽向國際展示金融科技發展成果。

富邦證券表示，活動當天吸引逾3,000人前往該攤位體驗富邦證券的富邦理財悍將平衡體感遊戲，透過3D動畫呈現的遊戲內容，讓民眾親身體驗富邦領先券商同業在信託平台提供的智能理財服務，該「理財悍將2.0」服務，更獲得財資雜誌(The Asset) ESG Corporate Awards 2019最佳創新倡議獎-高度推薦(Innovation Highly Commended Initiative)的肯定。

富邦證券希望透過「理財悍將2.0」的服務，運用大數據分析客戶屬性推薦適合標的，提供民眾適切的投資組合，當市場有任何波動時，提供再平衡服務並靈活調整投資組合，完整守護投資人財富，享受VIP等級的優質服務，輕鬆達成人生各階段的理財目標。

當天於富邦證券攤位完成理財知識王遊戲，即可獲得熱騰騰的爆米花一份，現場體驗富邦理財悍將平衡體感遊戲者，並可獲得限量演唱會手燈，因此當天攤位人潮摩肩接踵，吸引逾3,000位民眾爭相體驗理財悍將。

本次富邦證券以「理財圓夢有人幫 股票借貸找富邦」的影片，榮獲大會所舉辦的「金融科技短片人氣王」優勝獎，透過有趣生動的內容，讓民眾了解借錢不用找錢莊、也不用找高利貸，只要有股票就能直接線上借現金，而透過富邦證券不限用途款項借貸，不但最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，就能讓民眾靈活運用資金，該影片用逗趣的內容，引起社會大眾的共鳴，更獲得超過10萬次的點閱數。

富邦證券對於金融科技創新的腳步從未停歇，在金融創新服務領域不斷的投資研發，領先券商同業推出「富邦理財悍將2.0」智能理財服務平台，為每一個客戶量身打造「客製化專屬退休金計畫」，智能演算出專屬的目標退休金、定期定額投資金額以及投資組合，並結合大數據與open data統計數據，依據客戶開始投資的年齡，逐年智能調整投資組合股債配置比例，達到「股債雙賺」的穩健理財目標，該服務一舉榮獲財資雜誌(The Asset)最佳創新倡議獎-高度推薦(Innovation Highly Commended Initiative)的肯定。

富邦證券將肩負社會責任，持續為客戶打造一雲多屏創新金融生活圈，提供客戶在準備幸福退休、人生圓夢或為子女財務規劃的財富管理行動方案，協助客戶為其退休計劃加添保障。