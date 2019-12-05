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金管會微型保險績效卓著獎 遠雄人壽獲頒

2019-12-05 22:09經濟日報 記者葉憶如／即時報導

遠雄人壽積極響應主管機關政策，推動微型保險表現傑出，獲頒金管會108年「微型保險績效卓著獎」與「小額終老保險表現優良獎」，以實際行動落實關懷身心障礙者與弱勢族群，並展現遠雄人壽實踐普惠金融的決心。

遠雄人壽董事長孟嘉仁表示，協助民眾建立正確保障觀念責無旁貸，近年除了致力透過保障型商品開發提高國人保障，也期許身為保險業的一份子，持續扮演更積極的角色，如推廣健康險、失能險，強化醫療保障；透過微型保險捐助，讓經濟弱勢或特定身份者，享有意外身故或意外失能保險金的基本保障；開辦小額終老保險，過往受限於預算或是因年齡無法投保者，即可用較低保費獲得50萬壽險保障，為普羅大眾、高齡者、身障者及弱勢族群建構厚實的保險安全網。

為擴大微型保險扶助範圍，遠雄人壽表示，除了透過全台各地業務夥伴深入鄉里推廣，更進一步採團險保費贊助方式，今年共捐助7個社福機構與縣市政府微型保險，包括現代婦女教育基金會、基督教芥菜種會、台北市脊髓損傷者協會、台灣癌症基金會、方舟啟智教養院、南投縣政府及犯罪被害人保護協會，且不斷致力於身心障礙者扶助，亦為公益重點發展目標，將保險保障功能發揮到最大價值。

遠雄人壽積極響應主管機關政策，推動微型保險表現傑出，獲頒金管會108年「微型保險...
遠雄人壽積極響應主管機關政策，推動微型保險表現傑出，獲頒金管會108年「微型保險績效卓著獎」與「小額終老保險表現優良獎」。遠雄人壽董事長孟嘉仁（右）5日親自出席受獎。
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遠雄人壽金管會

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