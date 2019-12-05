金管會微型保險績效卓著獎 遠雄人壽獲頒

遠雄人壽積極響應主管機關政策，推動微型保險表現傑出，獲頒金管會108年「微型保險績效卓著獎」與「小額終老保險表現優良獎」，以實際行動落實關懷身心障礙者與弱勢族群，並展現遠雄人壽實踐普惠金融的決心。

遠雄人壽董事長孟嘉仁表示，協助民眾建立正確保障觀念責無旁貸，近年除了致力透過保障型商品開發提高國人保障，也期許身為保險業的一份子，持續扮演更積極的角色，如推廣健康險、失能險，強化醫療保障；透過微型保險捐助，讓經濟弱勢或特定身份者，享有意外身故或意外失能保險金的基本保障；開辦小額終老保險，過往受限於預算或是因年齡無法投保者，即可用較低保費獲得50萬壽險保障，為普羅大眾、高齡者、身障者及弱勢族群建構厚實的保險安全網。