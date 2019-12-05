2019台灣醫療科技展登場 新光啟動樂齡人生

2019台灣醫療科技展於12月5日至12月8日在台北南港展覽館盛大舉辦，今年新光金控也不缺席盛會，結合子公司新光人壽、新光銀行與關係企業新光醫院、新光保全共同參展，以「新光讓愛發光，啟動樂齡人生」為主題，從全人醫療、數位金融、智慧照護、樂齡共生等議題出發，整合集團資源推出四大展區，要讓逛展民眾滿載而歸。

新光醫院本次展覽以人為本出發，推出多新型態且具有溫度的醫療照護，涵蓋早期診斷健檢至疾病發生時的介入性治療與健康管理，並引進「高端骨骼超音波儀」供觀展民眾體驗，打造一條龍的完善服務，為民眾提供全人健康的生活服務。

新光保全則引進日本多款智慧科技輔具，於現場展出人型輪廓離床偵測系統、電動移位機及智慧床墊監測系統，希望透過科技化的機器人和輔具，協助行動不便者、需要照護的長輩以及養護機構或一般大眾，能親自體驗科技為高齡生活帶來的幫助。

新光人壽新型態保險體驗店「LIFE Lab.人生設計所」，推出結合具聲光效果及色彩變化的動畫展演，現場民眾可以透過聽覺、視覺、觸覺等感官感受與該裝置互動，進一步了解人生藍圖的規畫，另外搭配市場趨勢，推出新光人壽Line官方帳號，不僅可透過手機號碼快速驗證身分，還能提供查詢保單、尋找業務人員等便民功能。

新光人壽亦針對越動越健康及樂齡等議題，推出壽險業首家具健身運動外溢機制的第三代外溢保單「活力健身重大傷病定期保險」，鼓勵保戶持續運動可享有保費折扣。更領先業界推出結合JX健身俱樂部、新光音樂廳、產後護理之家等特色的國際級智慧樂齡宅「新板傑仕堡」，展示全齡生活園區的多元亮點。

新光銀行秉持「貼近生活，為客著想」的價值主張，為解決消費者線上業務申辦驗證時的困擾，研發「立碼驗」技術整合創新服務，並善用全台高密度的便利商店優勢，透過商店裡的機台作為交易橋樑，加上「台灣票據交換所」資訊串連的強大基礎，將複雜的金融交易化繁為簡，只需幾個步驟，最快一分鐘即可完成帳戶扣款設定或身份驗證程序，讓參觀者體驗安全又全面的創新服務模式。