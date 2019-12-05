電子支付擴大開放 可購買所有新台幣計價的基金

金管會今宣布，民眾透過電子支付買基金範圍再開放，只要是境內以新台幣計價的基金，都可以使用電子支付扣款買基金，即日起就上路，也可以進行定期定額的扣款，對民眾來說，買基金多出一項扣款方式。示意圖／ingimage 分享 facebook

金管會今宣布，民眾透過電子支付買基金範圍再開放，只要是境內以新台幣計價的基金，都可以使用電子支付扣款買基金，即日起就上路，也可以進行定期定額的扣款，對民眾來說，買基金多出一項扣款方式。

金管會去年4月開放民眾可透過電子支付帳戶，扣款購買國內發行的「貨幣型基金」，包括定期定額交易。但至今已上路一年多，還沒有任何一家電子支付業者開辦。電子支付業者認為，沒有電支業者要做主因就是台灣利率太低，僅開放貨幣型基金意義不大。

金管會今正式擴大開放範圍，只要是證券投資信託事業所募集發行且以新台幣計價的基金，都可以使用電子支付扣款。但電子支付業者要符合下列兩規定：第一，投資人以約定條件方式自動申購基金，電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額，並提供隨時停止自動申購及調整限額的機制；第二，投資人以基金買回款進行支付，電子支付機構應於買回款存入專用存款帳戶，並紀錄於投資人的電子支付帳戶後，才可接受投資人提出支付指示及進行支付款項移轉作業。

電子支付業者表示，電子支付帳戶是有實名制的線上移轉支付工具，民眾購買基金仍是透過連結銀行帳戶的電子支付帳戶扣款。金管會也表示，對民眾來說買基金多一項支付管道，電子支付中可有基金廣告連結，點進去後可設定用電子支付帳戶扣款，因此電子支付業者不算是直接的基金銷售機構，但對電子支付業者來說可增加手續費收入。

目前全台有5家專營的電子支付，其中街口支付已入股街口投信，金管會這次擴大開放可販售所有新台幣計價的基金，街口支付可望成為首家開辦買基金的電子支付業者。至於手續費，金管會指出，主要由基金銷售機構與電支業者談妥即可，交由市場決定。