親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

背包上跑馬燈狂閃這5字 她不畏懼坐博愛座

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

電子支付擴大開放 可購買所有新台幣計價的基金

2019-12-05 20:11聯合報 記者戴瑞瑤／台北即時報導

金管會今宣布，民眾透過電子支付買基金範圍再開放，只要是境內以新台幣計價的基金，都...
金管會今宣布，民眾透過電子支付買基金範圍再開放，只要是境內以新台幣計價的基金，都可以使用電子支付扣款買基金，即日起就上路，也可以進行定期定額的扣款，對民眾來說，買基金多出一項扣款方式。示意圖／ingimage
分享

金管會今宣布，民眾透過電子支付買基金範圍再開放，只要是境內以新台幣計價的基金，都可以使用電子支付扣款買基金，即日起就上路，也可以進行定期定額的扣款，對民眾來說，買基金多出一項扣款方式。

金管會去年4月開放民眾可透過電子支付帳戶，扣款購買國內發行的「貨幣型基金」，包括定期定額交易。但至今已上路一年多，還沒有任何一家電子支付業者開辦。電子支付業者認為，沒有電支業者要做主因就是台灣利率太低，僅開放貨幣型基金意義不大。

金管會今正式擴大開放範圍，只要是證券投資信託事業所募集發行且以新台幣計價的基金，都可以使用電子支付扣款。但電子支付業者要符合下列兩規定：第一，投資人以約定條件方式自動申購基金，電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額，並提供隨時停止自動申購及調整限額的機制；第二，投資人以基金買回款進行支付，電子支付機構應於買回款存入專用存款帳戶，並紀錄於投資人的電子支付帳戶後，才可接受投資人提出支付指示及進行支付款項移轉作業。

電子支付業者表示，電子支付帳戶是有實名制的線上移轉支付工具，民眾購買基金仍是透過連結銀行帳戶的電子支付帳戶扣款。金管會也表示，對民眾來說買基金多一項支付管道，電子支付中可有基金廣告連結，點進去後可設定用電子支付帳戶扣款，因此電子支付業者不算是直接的基金銷售機構，但對電子支付業者來說可增加手續費收入。

目前全台有5家專營的電子支付，其中街口支付已入股街口投信，金管會這次擴大開放可販售所有新台幣計價的基金，街口支付可望成為首家開辦買基金的電子支付業者。至於手續費，金管會指出，主要由基金銷售機構與電支業者談妥即可，交由市場決定。

金管會

延伸閱讀

台版餘額寶範圍擴大 買所有台幣基金都可「嗶」

台灣人壽關懷弱勢 獲金管會肯定

傳「泰簽取消財力證明」？外交部：目前沒有任何...

電子支付使用人數破600萬 一卡通、街口合計...

相關新聞

國銀今年獲利可望超越3342億 再創歷史新高

2019-12-05 18:36

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

ETF論壇／專家建言：雙峰分配 穩健布局

2019-12-05 01:20

ETF論壇／債多於股 落實紀律操作

2019-12-05 01:19

ETF論壇／錢進新興債 可攻可守

2019-12-05 01:18

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

風險情緒升溫 公債市場氣氛轉多

2019-12-05 00:01

彰銀衝消金、數金 拉年輕客群

2019-12-05 00:00

彰銀明年授信 拚增5%

2019-12-05 00:00

京城銀前11月純益 追平去年

2019-12-04 23:59

永豐金：台股明年高點 看Q2

2019-12-04 23:59

薪資理財…用閒錢來賺錢

2019-12-04 23:58

勞動基金將投資永續指數 280億元蓄勢待發

2019-12-04 23:50

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

全台首宗綠能購電合作案 國泰金購電回饋台南銀髮族

2019-12-04 18:19

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

富邦金：台幣明年可能衝破30大關

2019-12-02 23:10

台灣金保守 看淡外匯、保險業務

2019-12-02 23:09

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20
看更多

熱門文章

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

台灣難取代香港成國際金融中心 顧立雄指出5大原因

2019-12-05 17:08

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019-12-05 19:34

意外！華為新品取消在台上市

2019-12-05 00:34

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

高通釋新單 台積大進補

2019-12-05 00:53

5G專頻專網 行政院拍板

2019-12-05 01:00

中東首富瓦利德親王愛台灣 允擴大投資

2019-12-05 16:45

益通下櫃…英業達持股34% 大苦主

2019-12-05 00:38

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

2019-12-05 10:12

大聯大收購文曄 時間延長

2019-12-05 00:36

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

高通推5G晶片 對決聯發科

2019-12-05 00:51

台灣5G吃到飽快來了？ IDC預測這樣說

2019-12-05 14:38

力晶運算記憶體 搶AI商機

2019-12-04 23:20

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

力積電董事長黃崇仁奇想 創獨門武器

2019-12-04 23:17

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

鴻海11月營收突破6026.46億元 歷年同期新高

2019-12-05 19:24

OPEC有意擴大減產 支撐國際油價

2019-12-05 10:49

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

根留台灣！經濟部通過昇陽等2家半導體投資台灣139億元

2019-12-05 15:36

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

國銀前十月大賺3149億元 顧立雄估今年獲利創新高

2019-12-05 18:20

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33

救中南部空汙 環團提減碳策略

2019-12-05 00:07

記憶體明年強勁復甦 NAND成長居冠

2019-12-05 10:43

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

foodpanda優化承攬行為準則 外送員往後可「拒單」

2019-12-05 15:57

永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

國銀今年獲利可望超越3342億 再創歷史新高

2019-12-05 18:36

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top