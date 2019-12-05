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台版餘額寶範圍擴大 買所有台幣基金都可「嗶」

2019-12-05 19:40經濟日報 記者葉憶如／即時報導

「台版餘額寶」擴大範圍，即日起買投信發行所有新台幣計價基金都可「嗶」！金管會今（5）日公布最新函釋，開放電子支付機構，如街口、一卡通等這，可辦理「證券投資信託事業所募集發行，且以新台幣收付為限之證券投資信託基金」，亦即不再限於貨幣基金，而是所有台幣計價基金都可以用電子支付，有助基金銷售及行動支付業務發展。

金管會今年元月同意投信顧公會提報的自律規範修正案，新增基金買賣可以電子支付帳戶做為支付工具，投信與電支業者隨時可以開辦，投資人選擇更多。但當時「台版餘額寶」開放初期，透過電支帳戶可以購買的基金，僅限投資國內的貨幣市場基金。但今日最新函釋，並不再限制貨幣基金，而是對投資人來說，以後買投信發行所有新台幣計價的基金，除透過銀行存款帳戶扣款，也可以透過電支帳戶扣款，有助基金銷售，也有助電子支付及行動支付業務發展。

據金管會統計，截至10月底為止我國境內基金共計發行969檔、金額為3.86兆元，未來都可屬於電子支付機構條例中，經主管機關核准代理收付款項的金融商品或服務，類似大陸餘額寶業務，開放後只要投信事業跟電支機構雙方談好，隨時可以開辦。日前街口網絡宣布入股國票華頓投信25%股權，未來街口支付跟國票華頓投信只要談好合作，就可以開辦「台版餘額寶」。

除了基金外，今年5月金管會也發函開放電子支付機構，辦理新台幣保單的代理收付款項，也就是保戶可用電支帳戶繳保費，目前非金融機構經營的電支機構有六家，包括歐付寶、橘子支、國際連、簡單行動、街口支付及一卡通支付。截至10月底為止，電子支付業總使用人數，單月再增17萬人，總人數已達605萬人。金管會說電子支付買基金以約定條件方式自動申購證券投資信託基金，電子支付機構應與其約定自動申購標的及限額，並提供隨時停止自動申購及調整限額之機制。

新台幣金管會一卡通行動支付

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