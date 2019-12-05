台灣人壽關懷弱勢 獲金管會肯定
中國信託金控子公司台灣人壽積極響應政府各項政策深受肯定，今(2019)年以微型保險推廣競賽於壽險同業位居第一，今(5)日獲金管會頒獎肯定，以及投資新創重點產業評選「財務投資組」優等之獎項表揚，由台灣人壽總經理莊中慶代表出席領獎，積極落實ESG(環境、社會及治理)績效，展現善盡企業社會責任的作為。
台灣人壽以行動支持政府的弱勢保險安全網政策，針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出市場業界中最齊全的微型個人型及微型團體型保險商品，開辦至今已累積承保保戶超過13.2萬人次，累積保額逾新台幣139億元。
今年台灣人壽與中華民國彩劵權益推動聯盟、社團法人中華基督教救助協會、社團法人福安王爺慈善會等團體合作推動微型保險保費捐贈，協助完成3萬5,956位弱勢家庭投保微型保險，提供弱勢族群在基礎保障下安心打拼人生。
同時在商品研發上，台灣人壽也於去(2018)年9月，推出全台首創特定輕、中度身心障礙者可投保的終身醫療保險「台灣人壽有愛無礙住院醫療終身健康保險」，且為拉高國人基本保障，推出「台灣人壽傳愛小額終身壽險」保單，更於今年7月放寬小額終老保險保額上限至新台幣50萬元。
此外，台灣人壽積極響應政府之綠能以及「5+2產業創新」政策，積極參與各項相關投融資機會。至2018年底，陸續參與包含三個太陽能電廠合資、一座天然氣發電及一家汙水處理廠。2019年除了通過新台幣25億元之離岸風電電廠及10.5億元之太陽能電廠股權投資外，並參與離岸風電專案融資，為促進台灣環境永續盡份心力，展現推動企業永續的承諾與決心。
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