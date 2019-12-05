親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

台灣人壽關懷弱勢 獲金管會肯定

2019-12-05 19:01經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

中國信託金控子公司台灣人壽積極響應政府各項政策深受肯定，今(2019)年以微型保險推廣競賽於壽險同業位居第一，今(5)日獲金管會頒獎肯定，以及投資新創重點產業評選「財務投資組」優等之獎項表揚，由台灣人壽總經理莊中慶代表出席領獎，積極落實ESG(環境、社會及治理)績效，展現善盡企業社會責任的作為。

台灣人壽以行動支持政府的弱勢保險安全網政策，針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出市場業界中最齊全的微型個人型及微型團體型保險商品，開辦至今已累積承保保戶超過13.2萬人次，累積保額逾新台幣139億元。

今年台灣人壽與中華民國彩劵權益推動聯盟、社團法人中華基督教救助協會、社團法人福安王爺慈善會等團體合作推動微型保險保費捐贈，協助完成3萬5,956位弱勢家庭投保微型保險，提供弱勢族群在基礎保障下安心打拼人生。

同時在商品研發上，台灣人壽也於去(2018)年9月，推出全台首創特定輕、中度身心障礙者可投保的終身醫療保險「台灣人壽有愛無礙住院醫療終身健康保險」，且為拉高國人基本保障，推出「台灣人壽傳愛小額終身壽險」保單，更於今年7月放寬小額終老保險保額上限至新台幣50萬元。

此外，台灣人壽積極響應政府之綠能以及「5+2產業創新」政策，積極參與各項相關投融資機會。至2018年底，陸續參與包含三個太陽能電廠合資、一座天然氣發電及一家汙水處理廠。2019年除了通過新台幣25億元之離岸風電電廠及10.5億元之太陽能電廠股權投資外，並參與離岸風電專案融資，為促進台灣環境永續盡份心力，展現推動企業永續的承諾與決心。

台灣人壽總經理莊中慶(右)代表公司，接受金管會主委顧立雄(左)頒發獎座。圖／台灣...
台灣人壽總經理莊中慶(右)代表公司，接受金管會主委顧立雄(左)頒發獎座。圖／台灣人壽提供
分享

台灣人壽金管會

延伸閱讀

國銀前十月大賺3149億元 顧立雄估今年獲利...

死亡保障門檻調整 儲蓄險保費將至少漲5％

附保證投資保單 人氣增

2019幸福縣市／莊中慶：打造友善高齡社會

相關新聞

國銀今年獲利可望超越3342億 再創歷史新高

2019-12-05 18:36

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

ETF論壇／專家建言：雙峰分配 穩健布局

2019-12-05 01:20

ETF論壇／債多於股 落實紀律操作

2019-12-05 01:19

ETF論壇／錢進新興債 可攻可守

2019-12-05 01:18

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

風險情緒升溫 公債市場氣氛轉多

2019-12-05 00:01

彰銀衝消金、數金 拉年輕客群

2019-12-05 00:00

彰銀明年授信 拚增5%

2019-12-05 00:00

京城銀前11月純益 追平去年

2019-12-04 23:59

永豐金：台股明年高點 看Q2

2019-12-04 23:59

薪資理財…用閒錢來賺錢

2019-12-04 23:58

勞動基金將投資永續指數 280億元蓄勢待發

2019-12-04 23:50

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

全台首宗綠能購電合作案 國泰金購電回饋台南銀髮族

2019-12-04 18:19

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

富邦金：台幣明年可能衝破30大關

2019-12-02 23:10

台灣金保守 看淡外匯、保險業務

2019-12-02 23:09

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20
看更多

熱門文章

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

台灣難取代香港成國際金融中心 顧立雄指出5大原因

2019-12-05 17:08

意外！華為新品取消在台上市

2019-12-05 00:34

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

高通釋新單 台積大進補

2019-12-05 00:53

5G專頻專網 行政院拍板

2019-12-05 01:00

益通下櫃…英業達持股34% 大苦主

2019-12-05 00:38

中東首富瓦利德親王愛台灣 允擴大投資

2019-12-05 16:45

功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

2019-12-05 10:12

大聯大收購文曄 時間延長

2019-12-05 00:36

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

高通推5G晶片 對決聯發科

2019-12-05 00:51

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019-12-05 19:34

台灣5G吃到飽快來了？ IDC預測這樣說

2019-12-05 14:38

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

力晶運算記憶體 搶AI商機

2019-12-04 23:20

力積電董事長黃崇仁奇想 創獨門武器

2019-12-04 23:17

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

OPEC有意擴大減產 支撐國際油價

2019-12-05 10:49

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

根留台灣！經濟部通過昇陽等2家半導體投資台灣139億元

2019-12-05 15:36

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33

救中南部空汙 環團提減碳策略

2019-12-05 00:07

永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27

記憶體明年強勁復甦 NAND成長居冠

2019-12-05 10:43

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

foodpanda優化承攬行為準則 外送員往後可「拒單」

2019-12-05 15:57

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

經長：高雄設傳統產業園區

2019-12-04 23:36

機械工會：產業有瓦解危機

2019-12-04 23:18

太陽王黯淡 三個原因

2019-12-04 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top