台灣人壽關懷弱勢 獲金管會肯定

中國信託金控子公司台灣人壽積極響應政府各項政策深受肯定，今(2019)年以微型保險推廣競賽於壽險同業位居第一，今(5)日獲金管會頒獎肯定，以及投資新創重點產業評選「財務投資組」優等之獎項表揚，由台灣人壽總經理莊中慶代表出席領獎，積極落實ESG(環境、社會及治理)績效，展現善盡企業社會責任的作為。

台灣人壽以行動支持政府的弱勢保險安全網政策，針對弱勢民眾個人、家庭及團體需求，推出市場業界中最齊全的微型個人型及微型團體型保險商品，開辦至今已累積承保保戶超過13.2萬人次，累積保額逾新台幣139億元。

今年台灣人壽與中華民國彩劵權益推動聯盟、社團法人中華基督教救助協會、社團法人福安王爺慈善會等團體合作推動微型保險保費捐贈，協助完成3萬5,956位弱勢家庭投保微型保險，提供弱勢族群在基礎保障下安心打拼人生。

同時在商品研發上，台灣人壽也於去(2018)年9月，推出全台首創特定輕、中度身心障礙者可投保的終身醫療保險「台灣人壽有愛無礙住院醫療終身健康保險」，且為拉高國人基本保障，推出「台灣人壽傳愛小額終身壽險」保單，更於今年7月放寬小額終老保險保額上限至新台幣50萬元。