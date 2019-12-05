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金管會年度保險競賽 元大人壽連兩年得獎

2019-12-05 19:01經濟日報 記者葉憶如／即時報導

為鼓勵保險業投資五加二新創重點產業，金融監督管理委員會於今（5）日舉行2019年度保險競賽頒獎典禮，元大人壽獲頒「投資新創公建長照評選-財務投資組」獎項，由投資部副總經理王偉濤代表出席受獎。

金管會持續推動「鼓勵保險業辦理新創重點產業、公共投資及長照事業投資方案」，引導保險業投資政府政策扶植推動之綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、國防產業、智慧機械、新農業及循環經濟等五加二新創重點產業，協助新創重點產業取得營運資金。

元大人壽表示，無論在股票債券投資上都對五加二新創產業有所挹注，此外，合作的創投夥伴其2019年度的投資標的亦涵蓋了綠能科技、亞洲矽谷、生技醫藥、智慧機械等五加二產業項目。

元大人壽亦強調，在資產配置一向秉持以多元化、國際化及分散風險之原則，建構有效率的投資組合；在資金運用上，不但符合主管機關之要求，更積極響應政府政策，希冀創造新創產業與金融保險業的雙贏。元大人壽指出，在公司資金運用上，投資團隊不斷致力於最佳化管理，配合現有資產與負債之現金流、未來保險商品規劃、財務收支狀況，並考量國內外總體經濟、產業發展趨勢等要素，訂定年度資產配置目標，提升資金運用效率、健全財務狀況同時強化風險管理。

元大人壽表示，今年能再次獲得主管機關的肯定，對於元大人壽及投資團隊都是一種莫大的肯定。元大人壽除專注於本業發展，致力推動讓保險回歸保障本質、落實企業核心價值；在資金運用上，始終維持合宜、穩健收益的投資組合，讓公司財務健全成長，從而確保清償能力，達成企業永續經營，也唯有如此方能保障保戶之保險利益，發揮保險社會化功能，進而建構起社會安全網，形成一股安定社會的力量，促進社會安康。

元大人壽連續兩年榮獲金管會年度保險競賽「投資新創公建長照評選」獎項殊榮，由投資部...
元大人壽連續兩年榮獲金管會年度保險競賽「投資新創公建長照評選」獎項殊榮，由投資部副總經理王偉濤(左2)代表出席領獎。圖／元大人壽提供
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元大人壽榮獲「投資新創公建長照評選-財務投資組」獎項，由投資部副總經理王偉濤(右...
元大人壽榮獲「投資新創公建長照評選-財務投資組」獎項，由投資部副總經理王偉濤(右)從金管會主委顧立雄手中接下獎座。圖／元大人壽提供
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