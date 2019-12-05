親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
反空汙中火挨罰
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

國軍未爆彈「爆燬」作業 彈藥布滿引線畫面難得

蔡壁如爆：楊蕙如和議員、記者 3個女人一天到晚要補助

國泰基金會董座李明賢 化身超業行銷藝術畫作

2019-12-05 19:00經濟日報 記者葉憶如／台北即時報導

國泰世華銀行基金會推動《大樹計畫》長達16年，捐贈金額已超過1億7千萬元，扶助隱身社會角落的弱勢學童勇敢向前；創校72年，曾為苗栗縣培育無數優秀人才的新開國小，近年來因人口外移，學生人數雖僅剩30人左右，且有近半數為經濟弱勢，但在《大樹計畫》的捐助金支持下，新開國小的孩子們得以安心就學，更組成弦樂團，積極參加公演。

今(5)日適逢國泰世華藝術中心喬遷，新開國小的孩子們，受邀至「大樹計畫助學金捐贈暨公益畫展開幕典禮」演出，堅毅精神和悠揚樂音令人感動；國泰世華銀行基金會董事長李明賢，也當場宣佈，除了將援助新開國小在內，苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣及宜蘭縣超過3千名學童外，將同時舉辦《愛與希望─愛心藝術家公益畫展》，力邀蘇憲法、楊永福和葉繁榮等多位台灣知名藝術家共襄盛舉，此次公益畫展收入將捐至大樹計劃，啟動守護弱勢學童之公益善循環，董事長李明賢更在現場扮演起超級業務員，立刻行銷出一幅蘇憲法老師的畫作「荷風搖曳」給藏家。

秉持「取之社會，用之於社會」的理念，國泰世華銀行基金會自2004年發起《大樹計畫》捐助學雜費和代辦費，為亟需援助卻因難以提出證明無法申請官方補助的學童們點亮求學的路；2008年起，國泰世華銀行基金會進一步啟動《越南大樹計畫》，透過越南當地基金會及國泰世華銀行茱萊分行，讓這份溫暖的心意跨越海洋和國界，援助當地學童，多年來共協助守護海內外近12萬名學童在逆境中茁壯成長，享有平等受教權益，成為國際社會重要公益力量。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢在開幕典禮上表示，國泰世華藝術中心最近搬來信義區101附近，樓上就是國泰世華的松勤分行，客戶到分行辦完業務可順道參觀藝術作品，也希望來信義區逛完街的民眾都可來這感受藝術氣息，讓這裡成為一個新的景點和打卡點。許多客戶參觀後因此得知國泰世華的大樹公益計畫，對國泰更加信任了！去年國泰世華銀行首度舉辦的素人慈善畫家公益展，總計送出141幅畫作，募得近四百萬元，未來會持續舉辦畫展，扶植本土藝術同時守護更多台灣需要幫助的學童。

為了讓藝術更貼近大眾生活，國泰世華藝術中心選在成立將屆滿20周年之際遷入信義區，鄰近101大樓，各式特色書店、畫廊和文創商場林立，不僅吸引海外遊客慕名朝聖，更是年輕族娛樂休閒首選。全新的藝術中心展場開闊明亮，以舒適且免費的藝文空間供民眾近距離感受藝術饗宴，首場公益展覽《愛與希望─愛心藝術家公益畫展》邀請知名藝術家蘇憲法、楊永福、葉繁榮、黃進龍、朱友意、林偉民、陳香吟、紀美華、林仁山、林榮等人攜手聯展，展覽所得扣除成本後將全數捐入《大樹計畫》中。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示：「2018年首次嘗試舉辦《大樹計畫─慈善畫家》活動，很感動能獲得許多喜愛藝術又暖心捐款者支持，讓《大樹計畫》得以援助更多學童。2019年以全新空間出發，盼各界善心人士以行動鼓勵藝術家樂在公益的心，共同重視孩童就學權益。」

「為他人生命帶來陽光的人，他的生命也必定充滿陽光」，連年參與《大樹計畫》的永紡公司董事長沈金柱與英紡公司董事長葉淑麗亦受邀出席開幕典禮，特別為在場學童準備全新外套，在冬日之際送上溫暖情意。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左三)、國泰金控副董事長陳祖培(左二)、國泰金控...
國泰世華銀行基金會董事長李明賢(左三)、國泰金控副董事長陳祖培(左二)、國泰金控總經理李長庚(左一)與本次《大樹計畫》援助的各縣市教育處代表共同出席捐贈典禮。／國泰世華行基金會提供。
分享

國泰世華

延伸閱讀

切割！謝長廷：楊蕙如是朋友 無金錢來往

藍議員抗議楊蕙如案吃閉門羹 謝長廷：不符簽證...

藍營4議員飛東京要謝長廷道歉 駐日代表處卻送...

藍赴日抗議 代表處如臨大敵 謝長廷避而不見

相關新聞

國銀今年獲利可望超越3342億 再創歷史新高

2019-12-05 18:36

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

ETF論壇／專家建言：雙峰分配 穩健布局

2019-12-05 01:20

ETF論壇／債多於股 落實紀律操作

2019-12-05 01:19

ETF論壇／錢進新興債 可攻可守

2019-12-05 01:18

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

風險情緒升溫 公債市場氣氛轉多

2019-12-05 00:01

彰銀衝消金、數金 拉年輕客群

2019-12-05 00:00

彰銀明年授信 拚增5%

2019-12-05 00:00

京城銀前11月純益 追平去年

2019-12-04 23:59

永豐金：台股明年高點 看Q2

2019-12-04 23:59

薪資理財…用閒錢來賺錢

2019-12-04 23:58

勞動基金將投資永續指數 280億元蓄勢待發

2019-12-04 23:50

為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

2019-12-04 19:34

全台首宗綠能購電合作案 國泰金購電回饋台南銀髮族

2019-12-04 18:19

創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32

永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

2019-12-04 16:07

富邦金：台幣明年可能衝破30大關

2019-12-02 23:10

台灣金保守 看淡外匯、保險業務

2019-12-02 23:09

周建宏專訪（一）／資誠品牌重塑 拚當領導者

2019-12-02 00:24

周建宏專訪（二）／他的斜槓人生 不斷接受挑戰

2019-12-02 00:20
看更多

熱門文章

日媒口中嗅覺天才潘雨晴 初見張國煒對方拍照讓C位

2019-12-05 08:51

注意！領了勞保老年給付再工作 仍可累積6%勞退提撥

2019-12-05 10:21

全聯泡麵一年銷量破億 熱銷泡麵五大天王出爐

2019-12-05 08:50

年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07

台灣難取代香港成國際金融中心 顧立雄指出5大原因

2019-12-05 17:08

意外！華為新品取消在台上市

2019-12-05 00:34

半年0業績 前股王益通將下櫃

2019-12-05 00:41

高通釋新單 台積大進補

2019-12-05 00:53

5G專頻專網 行政院拍板

2019-12-05 01:00

益通下櫃…英業達持股34% 大苦主

2019-12-05 00:38

中東首富瓦利德親王愛台灣 允擴大投資

2019-12-05 16:45

功率放大器族群12月業績淡季不淡 法人唱旺

2019-12-05 10:12

大聯大收購文曄 時間延長

2019-12-05 00:36

遠航發動機故障165旅客驚魂 運安會調查結果出爐

2019-12-05 12:05

工商團體選前喊話 提七大建言

2019-12-05 01:07

ETF論壇／ETF理財 退休存股致富利器

2019-12-05 01:20

外資握新台幣資產4,239億美元 約外匯存底近九成

2019-12-05 16:52

高通推5G晶片 對決聯發科

2019-12-05 00:51

一天要花4,383萬元的中東首富瓦利德 想投資台灣

2019-12-05 19:34

台灣5G吃到飽快來了？ IDC預測這樣說

2019-12-05 14:38

中鋼：下月鋼價一定落底

2019-12-04 23:22

力晶運算記憶體 搶AI商機

2019-12-04 23:20

力積電董事長黃崇仁奇想 創獨門武器

2019-12-04 23:17

一功營造攜迪卡儂 斥資4億元打造南台灣最大運動旗艦店

2019-12-05 12:36

OPEC有意擴大減產 支撐國際油價

2019-12-05 10:49

銀行調度資金 存糧過年關

2019-12-05 00:02

根留台灣！經濟部通過昇陽等2家半導體投資台灣139億元

2019-12-05 15:36

名家觀點／投資人必須懂的公開收購規則

2019-12-05 01:03

零組件降關稅 球丟回車商

2019-12-05 00:33

救中南部空汙 環團提減碳策略

2019-12-05 00:07

永豐金：2020年台灣GDP 2.52% 可望成亞洲四小龍之首

2019-12-05 09:27

記憶體明年強勁復甦 NAND成長居冠

2019-12-05 10:43

生技論壇／吳漢忠：新藥邁入十年茁壯期

2019-12-05 01:26

連鎖業奧斯卡 44店長出線

2019-12-05 03:09

foodpanda優化承攬行為準則 外送員往後可「拒單」

2019-12-05 15:57

生技論壇／吳政忠：三方向拚精準健康

2019-12-05 01:27

醫療科技展登場 參展大爆炸

2019-12-05 14:38

經長：高雄設傳統產業園區

2019-12-04 23:36

機械工會：產業有瓦解危機

2019-12-04 23:18

太陽王黯淡 三個原因

2019-12-04 23:30
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top