國泰基金會董座李明賢 化身超業行銷藝術畫作

國泰世華銀行基金會推動《大樹計畫》長達16年，捐贈金額已超過1億7千萬元，扶助隱身社會角落的弱勢學童勇敢向前；創校72年，曾為苗栗縣培育無數優秀人才的新開國小，近年來因人口外移，學生人數雖僅剩30人左右，且有近半數為經濟弱勢，但在《大樹計畫》的捐助金支持下，新開國小的孩子們得以安心就學，更組成弦樂團，積極參加公演。

今(5)日適逢國泰世華藝術中心喬遷，新開國小的孩子們，受邀至「大樹計畫助學金捐贈暨公益畫展開幕典禮」演出，堅毅精神和悠揚樂音令人感動；國泰世華銀行基金會董事長李明賢，也當場宣佈，除了將援助新開國小在內，苗栗縣、雲林縣、嘉義縣、台東縣及宜蘭縣超過3千名學童外，將同時舉辦《愛與希望─愛心藝術家公益畫展》，力邀蘇憲法、楊永福和葉繁榮等多位台灣知名藝術家共襄盛舉，此次公益畫展收入將捐至大樹計劃，啟動守護弱勢學童之公益善循環，董事長李明賢更在現場扮演起超級業務員，立刻行銷出一幅蘇憲法老師的畫作「荷風搖曳」給藏家。

秉持「取之社會，用之於社會」的理念，國泰世華銀行基金會自2004年發起《大樹計畫》捐助學雜費和代辦費，為亟需援助卻因難以提出證明無法申請官方補助的學童們點亮求學的路；2008年起，國泰世華銀行基金會進一步啟動《越南大樹計畫》，透過越南當地基金會及國泰世華銀行茱萊分行，讓這份溫暖的心意跨越海洋和國界，援助當地學童，多年來共協助守護海內外近12萬名學童在逆境中茁壯成長，享有平等受教權益，成為國際社會重要公益力量。

國泰世華銀行基金會董事長李明賢在開幕典禮上表示，國泰世華藝術中心最近搬來信義區101附近，樓上就是國泰世華的松勤分行，客戶到分行辦完業務可順道參觀藝術作品，也希望來信義區逛完街的民眾都可來這感受藝術氣息，讓這裡成為一個新的景點和打卡點。許多客戶參觀後因此得知國泰世華的大樹公益計畫，對國泰更加信任了！去年國泰世華銀行首度舉辦的素人慈善畫家公益展，總計送出141幅畫作，募得近四百萬元，未來會持續舉辦畫展，扶植本土藝術同時守護更多台灣需要幫助的學童。

為了讓藝術更貼近大眾生活，國泰世華藝術中心選在成立將屆滿20周年之際遷入信義區，鄰近101大樓，各式特色書店、畫廊和文創商場林立，不僅吸引海外遊客慕名朝聖，更是年輕族娛樂休閒首選。全新的藝術中心展場開闊明亮，以舒適且免費的藝文空間供民眾近距離感受藝術饗宴，首場公益展覽《愛與希望─愛心藝術家公益畫展》邀請知名藝術家蘇憲法、楊永福、葉繁榮、黃進龍、朱友意、林偉民、陳香吟、紀美華、林仁山、林榮等人攜手聯展，展覽所得扣除成本後將全數捐入《大樹計畫》中。國泰世華銀行基金會董事長李明賢表示：「2018年首次嘗試舉辦《大樹計畫─慈善畫家》活動，很感動能獲得許多喜愛藝術又暖心捐款者支持，讓《大樹計畫》得以援助更多學童。2019年以全新空間出發，盼各界善心人士以行動鼓勵藝術家樂在公益的心，共同重視孩童就學權益。」