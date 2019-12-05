外資11月淨匯入近900億元 今年將挑戰五年來最高紀錄

外資熱錢持續湧入，金管會證期局昨（5）日公布外資淨匯入資料，11月外資淨匯入29.48億美元，雖然較上月的42.82億美元減少，但是外資已連三月都淨匯入台股，累計三個月來外資匯入破102億美元。 本報系資料庫 分享 facebook

外資熱錢持續湧入，金管會證期局昨（5）日公布外資淨匯入資料，11月外資淨匯入29.48億美元，雖然較上月的42.82億美元減少，但是外資已連三月都淨匯入台股，累計三個月來外資匯入破102億美元，以今日新台幣兌一美元收在30.5元計算，累計三個月來外資匯入破102億美元，換算台幣金額將近3,100億元。

據金管會公布資料顯示，外資11月單月再匯入新台幣899餘億元，外資已連三月都淨匯入台股，而且今年來目前11個月裡面外資只有3個月是淨匯出，分別是5月淨匯出20.3億美元、7月淨匯出33.96億美元與8月淨匯出64.86億美元，其餘8個月全數是淨匯入，今年來累計1至11月外資淨匯入台灣的金額更高達120.5億美元，換算新台幣為3,675億元，相較去年前11月淨匯出87億美元來看，顯示今年外資熱錢對台灣是青睞有加，今年有機會創下外資淨匯入五年來最高紀錄。

據金管會公布，截至11月30日止，外資累計淨匯入約2,095.74億美元，其中境外外國機構投資人累積淨匯入2,093.18億美元；境外華僑及外國自然人累積淨匯入2.56億美元，較2019年10月底累計淨匯入2,066.26億美元，單月增加約29.48億美元；陸資截至11月30日止累積淨匯入約1.885億美元，較10月底累計淨匯入1.880億美元，增加約0.005億美元。

而今年到11月底止，外資買進上市股票總金額約新台幣7兆3,869.89億元，賣出上市股票總金額約7兆1,951.71億元，外資累計買超上市股票約1,918.18億元；外資買進上櫃股票總金額約8,260.42億元，賣出上櫃股票總金額約8,082.42億元，外資累計買超上櫃股票約178億元。

金管會主委顧立雄日前表示，台股創29年新高、今年漲幅居亞股第二，是因為「台灣是走在對的道路上，基本面好、台股就有支撐，外資還是看好台股。是因為台股殖利率不錯，在現在資金寬鬆的年代，要找到殖利率高得市場不容易，所以吸引資金進來。