首創！易遊網攜手國壽 旅平險一站服務上線啦

全台首創！易遊網今（5）日宣布，攜手國泰人壽推行台灣首例保險監理沙盒，正式啟動上線。

為了打造更便利的線上投保機制，易遊網與國泰人壽日前獲金管會核准，共同推行旅遊保險一站式服務，也就是說，未來民眾在易遊網官網或APP就能直接投保旅平險，不需再跳轉到保險公司網站，只要登入易遊網會員就能投保。

絕大部分民眾出遊時都會加買旅遊平安險，不過以往民眾訂購完旅遊商品，後續要購買旅遊保險，必須自行至保險公司網站或是臨櫃購買，無法透過旅行社進行加購，等於民眾需要歷經不同平台的轉換，還得重新註冊認證會員以及填寫資料，程序相當繁瑣。

此次與國泰人壽合作，打破旅行社銷售旅遊保險的限制，且簡化繁雜的程序流程，只需要保險試算、選擇保險方案、登錄易遊網會員、確認並填寫資料、線上付款這5個步驟，就能輕鬆完成投保。若會員資料齊全，投保時還會自動帶入基本資料，為用戶節省更多時間，投保體驗相信會大大提升。

易遊網與國泰人壽投入2年努力，共同成功推動監理沙盒實驗與各項技術串接，是旅遊業與保險業的重大里程碑，未來民眾選購旅遊商品和旅遊保險可一站完成，讓用戶擁有更直覺便利的線上投保體驗。

首波開賣商品，易遊網與國泰人壽精選需求度最高的6種旅遊平安險方案，於今年12月31日前於易遊網投保，單筆保費達800元即可抽1萬元旅遊金。此外，保費滿1,100元並刷國泰世華信用卡，還可享海外不便險保障，歡迎有興趣的民眾，可至易遊網https://www.eztravel.com.tw/events/insurance/​查詢。