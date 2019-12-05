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年底辦信用卡會吃虧？ 行家曝「辦不得的卡」

2019-12-05 15:07聯合新聞網 綜合報導

理財型Youtuber「SHIN LI」提醒年底想申辦信用卡的民眾，選擇申辦回饋...
理財型Youtuber「SHIN LI」提醒年底想申辦信用卡的民眾，選擇申辦回饋公告到2020年的信用卡或暫緩信用卡辦卡計畫。。圖擷自Youtube
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在快速消費的時代，許多民眾都會申辦信用卡消費，順便累積現金或紅利回饋，而多數人也會對申辦信用卡的時間感到好奇，深怕選錯時間辦卡回饋反而會減少。對此，理財型Youtuber「SHIN LI」則提醒大家，在年底申辦信用卡就像是在賭博，最好避開這個時段申辦，以免得不到回饋。

理財型Youtuber「SHIN LI」2日發布影片，對「12月年底辦卡」的問題進行探討，他說許多觀眾都會在年底詢問哪張信用卡好，他提醒大家在年底辦卡時必須注意到信用卡的「活動公告日期」，SHIN LI表示每張信用卡都有活動公告，但每家活動公告時間都不同，公告半年、一年或一季的時間都有，因此一般的信用卡如果不是在年尾推出的話，基本上回饋公告都只會到12月31日。

SHIN LI給年底準備申辦信用卡的民眾2個建議，一個是選擇申辦回饋公告到2020年的信用卡，另一個則是暫緩信用卡辦卡計畫，他說「如果公告只到年底，最快一個禮拜才會拿到信用卡，回饋保障最多半個月，不能保證回饋會到下一年，回饋公告時間結束，當季神卡馬上就掉落神壇了。

因此他強調一定要看活動公告，若回饋只到今年年底就最好不要申辦，免得搞得像賭博一樣，他說「因為你有可能申辦之後用了兩個禮拜，這張信用卡的回饋就已經不是到那麼好了，這樣子其實就已經失去你辦這張卡片的用意。」

而SHIN LI也表示許多信用卡會在年終回饋大加碼，這時如果民眾想申辦年終回饋大加碼的信用卡的話，建議在最短的期間內發揮信用卡最大的效益和回饋，不然隔年信用卡的回饋就會直接打回原形，讓人不想拿出來使用，最後他也提醒多數信用卡下年度的回饋公告會在12月中發佈， 但有些公司則會拖比較久，可能會到12月底。

信用卡

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