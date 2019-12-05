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商業服務業景氣預測 2020年偏樂觀、Q2可能出現好消息

2019-12-05 11:23經濟日報 記者葉卉軒／即時報導

商研院今（5）日發布「台灣商業服務業景氣循環同行指標綜合指數」，預測景氣到明年4月仍續緩緩下降，且內生外生因素多空交戰，但明年可望偏樂觀，好消息極可能出現在2020年的第2季。

商研院表示，由於各部門走勢不一，總需求難見回升，唯降速會再減緩，且表面看這似乎是近半年來景氣循環的基本走勢，但隨著景氣變動因素結構的轉變，一樣是相關指標走向不一的情況，卻隱約出現大方向醞釀轉折的端倪，值得注意。

商研院進一步指出，台商回流潮，一反過去台灣長期對外投資嚴重排擠對內投資產生的內需不振經濟成長遲滯弱化問題的大翻轉。

因此，主計處第3季GDP統計及相關往前修正的新數據一出，本系統即反映領先指標之一的「民間實質固定資本形成」持續上升中，發現同行指標之一的「金融及保險業實質GDP」改變為今年5月開始變負為正的走勢，雖幅度尚稱微小，但不失為值得關注的重大信號改變。

此外，商研院也觀察發現到目前針對整體GDP與服務業GDP的時間數列分析，發現前者循環趨勢已於今年6月止降轉升，或許會因上升幅度仍小，力道不足，而使得帶動領先服務業也止降轉升的時距拉長，但只要向上力量持續累積，不久將來應也可看到服務業開始回升。

同時，景氣循環同行指標綜合指數雖然現在仍難看出翻轉回升的訊號，但預測到2020年4月的降速會僅是今年第3季降速的不到四成，顯示景氣繼續下降趨勢存在，但下行速度已有明顯減緩。

商研院提醒，為力求景氣早日恢復應有活力，抗衰或激勵景氣的措施仍只宜繼續加強不宜遲緩。尤其當今世界數位經濟已經起飛，公認數位化新科技的投資與商業模式運用才是經濟成長的有效且主要動力，傳統的財政支出或金融寬鬆政策必須配合或透過數位轉型的作用才能真正發生作用。

且台灣近幾年在5+2政策的加持下，數位化及數位優化已見某種進展，但進而數位轉型的利用幾乎還未真正上路。台灣人才與技術並不如想像缺乏或落伍，政府與民間企業宜儘速佈局啟動。

景氣GDP

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