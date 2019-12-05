元大優秀人才獎學金 用教育翻轉人生

「這筆獎學金給予我的，遠遠超過20萬」，學子最直接的回饋，也是「元大優秀人才獎學金」發放的初衷。元大金控暨元大文教基金會舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，這次共有54位獲獎同學，每位可獲得媲美「總統獎」等級的20萬元教育獎學金，四年來共幫助226人次，讓有心向上的優秀同學安心向學，透過教育翻轉人生。

頒獎典禮上，元大金控董事長暨元大文教基金會董事申鼎籛，以自身成長歷程，提醒獲獎學子善用獎學金，「飲水思源，以後也能幫助別人，成為他人的貴人，生命會因為這樣變得更加充實」。

這次獲獎同學來自全台22所學校，經過校方推薦、書審及口試三道關卡，許多同學的遭遇，讓人不捨，元大文教基金會說，他們努力對抗人生難題的堅毅態度，更讓人感動。

就讀台北大學法律系的江同學，已經是第二次獲得這筆獎學金，國中畢業後開始半工半讀，照顧年事已高又罹病的父親，21歲前夕，江同學被診斷出罹患罕見癌症，導致漸進式的癱瘓，休學治療後復學，又因先前罹癌造成脊椎病理性骨折，必須忍受經常性的疼痛。

「元大優秀人才獎學金，除了經濟上的支持，最大的意義在於使我成為一個更加溫暖的人。」江同學第一次拿到這筆獎學金，先是認領育幼院孩子的禮物、又買30份湯圓分送給遊民，之後也積極參予元大志工活動，不吝於散布溫暖。

就讀新竹高中的洪同學，每天凌晨五點半必須出門買菜，替罹病的父親張羅早、午餐，身兼三份工讀，總在深夜才有時間複習課業，一天往往只睡3、4個小時，生活比一般同學辛苦，仍對生活充滿熱情，甚至在補習班打工發現生活環境比自己還艱困的同學，主動要求扣薪，幫忙繳學費。