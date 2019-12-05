獎助優秀學子 元大金董座申鼎籛獨董葉銀華致詞勉勵

元大金控（2885）暨元大文教基金會今天舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，元大金董事長申鼎籛與獨立董事葉銀華特別到場並致詞勉勵獲得獎學金的優秀學子，申鼎籛疼惜得獎學生各自有其克服萬難、辛苦求學向上的甘苦，典禮後特別留下來客串攝影師，為得獎學生和其一同出席的家人或師長合照。

元大優秀人才獎學金每位獲獎學生可獲得媲美「總統獎」等級的20萬元教育獎學金，是金額相當豐厚的獎學金。這些獲得獎學金的學生，不只是優秀而已，有的是要半工半讀與照顧家人，甚至自己罹患罕病被迫休學，有的是自己身兼多份工讀兼差，照顧生病的父親。申鼎籛談起這些優秀學生的遭遇，相當不捨與感動，他在致詞時特別以自身成長歷程，提醒獲獎學子善用獎學金，「飲水思源，以後也能幫助別人，成為他人的貴人，生命會因為這樣變得更加充實」。

典禮後他也開心和得獎者合照之餘，也順便客串攝影，幫許多位學生與家人、師長拍照，相當親切。