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元大金惜才 設優秀人才獎學金助學也覓才

2019-12-04 23:42經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）暨元大文教基金會今天舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，每位獲獎學生可獲得媲美「總統獎」等級的20萬元教育獎學金，申請獎學金的學生必須歷經校方推薦、書面審查及口試等三道關卡，審查流程相當嚴謹，元大金也相當重視該助學活動，因此今天頒獎典禮元大金董事長申鼎籛就親自率領金控與各子公司高階主管出席，一一頒發學生獎學金，元大金也擬從獲獎的大學或研究所優秀學生中，遴選有意願的合適人才加入元大金。

元大金刻正規畫明年的人力規劃與徵才活動，並擬結合集團元大文教基金會的優秀人才獎學金公益活動，網羅傑出的獲獎助學生進入元大金服務，尤其是講求精兵制的儲備幹部（MA），自嚴審獎學金資格的獲獎學生中尋找合適者事半功倍。

本屆「元大優秀人才獎學金」共有54位獲獎同學，每位可獲得媲美「總統獎」等級的20萬元教育獎學金，四年來共幫助226人次，讓有心向上的優秀同學安心向學，透過教育翻轉人生。

陪同得獎學生出席領獎的交大管理科學系主任陳榮崗表示，元大不是只給同學獎學金，還有生活上持續不斷的關懷，更藉由邀請同學擔任志工，讓同學了解「取之於社會，用之於社會」的道理，對同學的心理養成是非常重要的，替社會種下善良的種子。

元大金控暨元大文教基金會4日舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，元大金董事...
元大金控暨元大文教基金會4日舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，元大金董事長申鼎籛率領金控與各子公司高階主管，於典禮後與獲獎學生一起大合照留念。（記者夏淑賢/攝影）
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元大金控暨元大文教基金會4日舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，元大金董事...
元大金控暨元大文教基金會4日舉辦第四屆「元大優秀人才獎學金」頒獎典禮，元大金董事長申鼎籛（前排右二）率領金控與各子公司高階主管出席頒獎，並於典禮後與獲獎學生師長、金控集團高層合影留念。（記者夏淑賢/攝影）
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元大金控獎學金徵才活動

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