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網軍事件吵翻天！ 謝長廷親曝與「卡神」楊蕙如關係

全球SROI認證數 台灣排名亞洲第一

2019-12-04 18:48經濟日報 記者程士華／即時報導

台灣社會影響力研究院今（4）日主辦社會價值國際研討會，資誠永續發展服務公司總經理李宜樺參與活動指出，近年有大量企業導入SROI衡量機制，由台灣發布、經認證且公開的SROI（Social Return on Investment）報告書，佔全亞洲比例達72%，位居亞洲第一，顯見台灣企業對SROI認證的重視。

李宜樺說明，SROI的目的是要創造社會和企業雙贏的局面，達成衡量（Measure）、管理（Manage）並極大化（Maximize）社會影響力價值的目標，將社會價值進行評估、管理、並且透明化資訊，再藉由第三方驗證，才能讓SROI不只是行銷數字，而是真正成為企業和公益組織管理公益活動的工具，具備實質意義。

李宜樺表示，過去強調社會性的專案，較為缺乏衡量工具，常無法與利害關係人說明專案產生的社會影響力，但隨著近年的趨勢，企業的公益活動已經從單純的捐贈，開始轉向透過SROI的衡量，邁入實質管理的時代，這是非常重要的里程碑。

李宜樺表示，公部門也開始試著導入SROI評估，農委會水土保持局，於2019年8月發表兩本經國際認證的SROI報告，評估範圍分別為水保局輔導之青年回流農村創新研究計畫「藺編共同工作空間-藺草愛好者的社群平台」和「求海人尋滬誌」，兩份報告雙雙獲得國際社會價值（Social Value International）認證。

國泰人壽副總經理洪祝瑞表示，透過SROI的計算，國泰人壽蒐集各利害關係人寶貴的意見，例如計畫參與者提到，參加此活動有助於提升人際關係，進而增加對該計畫的信賴感。

李宜樺強調，由台灣發布的SROI報告書中，有高達77%是由資誠輔導通過；水土保持局所製作的兩本SROI報告，也是由資誠協助輔導。

國泰人壽資誠公益活動

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