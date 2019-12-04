首創！國泰世華銀APP全自動貸款還款 20萬元5分鐘核貸

國泰世華銀行4日領先同業推出全自動化、零人工的一站式APP線上貸款服務「彈力貸」，無論申請、動用或還款都可透過國泰世華行動銀行APP一鍵快速完成，線上申請最快5分鐘核貸，貸款額度最高20萬，挑戰業界唯一免等貸！

過去當客戶向銀行進行線上申貸，不只要在貸款申請書上填寫多個欄位，送出申請書後還要等待銀行專員來電確認貸款細節，才可進行到後續對保及撥款程序，雖然許多業者標榜最快一小時撥款，但當客戶忙著工作開會不小心錯過專員來電，就不可能快速取得資金。

國泰世華銀行今日表示，秉持著「What if We Could」的精神，解決客戶痛點，新推出的「彈力貸」領先業界在行動銀行APP上打造全自動化貸款流程，點開貸款頁面，設定專屬的貸款備用金，即可申請。一鍵線上申請，最快5分鐘內就能預先取得貸款額度，而且核貸後不用立即借貸，享有隨時可動用的個人額外資金，隨貸隨還，為家庭、財務、醫療等各式臨時支出做準備。

國泰世華銀表示，當客戶線上申請「彈力貸」且經核准後，有資金需求時只要營業日上午9點至晚間10點，在國泰世華行動銀行APP上，點選動用款項就會立即入帳，若想還款也可透過APP一鍵完成。「彈力貸」只有在資金動用期間才計息，每月只需繳息，到期再一次還本，即日起優惠期間享0帳管費。上線第一階段採邀請制，開放限定用戶搶先體驗，登入行動銀行APP即可查看專屬彈力額度，預計明年將擴大開放用戶申辦。