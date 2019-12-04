為紐西蘭度蜜月 網友求教：辦哪家信用卡最有利？

網友跟老婆去紐西蘭度蜜月，想辦信用卡。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

消費習慣改變，連帶會影響使用貨幣的習慣，現代人使用塑膠貨幣習以為常，卻有網友在PTT貼文表示，年底要跟老婆去紐西蘭度蜜月11天，但領隊告知紐西蘭都用信用卡消費，而且紐幣世界流通性低，建議原Po去辦一張信用卡，這讓沒有使用信用卡習慣的原Po很苦惱，發文請大家提供意見要辦信用卡嗎？辦哪家銀行的信用卡較好。

原po表示，自己跟老婆婚前存了一筆錢，婚後想要跟團去紐西蘭度蜜月，怎知行前會上領隊告知紐西蘭是個99%都用信用卡消費的國家，又因紐幣世界流通性低，換匯也不一定划算。Po文者表示自己的收入穩定，跟另一半都沒有信用卡，正苦惱是否要為這次蜜月行去綁一張信用卡。

對於綁信用卡一事，Po文者說自己在信用卡方面是新手，加上消費習慣比較保守，在徵詢親朋好友後，他們建議可以綁匯豐、花旗、中信linepay或台新flygo，也有人說不用辦。聽完建議後，Po文者自己也做研究，其中幾家方案海外現金折扣優惠都只到今年底，這樣為出國新辦的卡，度完蜜月後好像就沒什麼作用了，所以原Po只好向外求援，希望更多人能提供建議，告訴他怎麼做會比較好？

文一貼出，熱情的網友紛紛留言回應「都辦」、「來卡板還問不要辦，那你就來錯地方了」、「2人團費了不起30萬，就找張海外回饋高的卡就好了」，有網友直接建議「年底前辦玉山only剛好，國外也有3.6%回饋」、「辦兩張不同的信用卡，不只出國往後生活上其實也很有用」、「即期匯率結帳，加上信用卡海外回饋，可能還是比付現划算」。