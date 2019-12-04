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創新金融！凱基銀與司法院合推電子訴訟文書服務平台

2019-12-04 16:32聯合報 記者沈婉玉／台北即時報導

凱基銀行。圖／凱基銀行提供
凱基銀行。圖／凱基銀行提供
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凱基銀行董事長魏寶生、個金授信管理處副總經理張焜泰與司法院資訊處長、法官王金龍會面敲定合作計畫，凱基銀行今天宣布，將與司法院合作推動「司法院電子訴訟文書服務平台」，預期明年完成系統介接，運用數位創新技術優化作業流程，提升銀行競爭力。

凱基銀行近年積極推動金融創新，領先同業推出監理沙盒國內第一案的「電信行動身份認證」，近期更協助建立政府e化服務平台。

公務機關及法院受理來自於各家銀行聲請的民事案件量相當龐大，銀行業者需要花費許多人力到不同機關申請書證以準備資料提交法院，例如需要去戶政機關調閱戶籍謄本，到地政機關調閱土地謄本，或向稅捐機關調閱國稅資料。等到文件齊備，再向各地方的法院遞狀提出訴訟聲請，這些調閱不僅造成銀行作業成本，也同時增加公務機關及地方法院的工作負擔。

司法院為提升司法效能推動便民親民措施，在王金龍的規畫下，透過數位轉型創新，運用區塊鏈技術、雲端服務及大數據開放平台等前瞻科技，建置「司法院電子訴訟文書服務平台」。魏寶生有深厚的公職經驗、張焜泰推動徵審債管流程自動化，率先掌握機會參與此一新世代的 e化司法平台，協助推動此項創新司法金融服務。

王金龍表示，此一新司法線上平台，主要利用大數據的連結增進訴訟效率，銀行僅須將民事案件的聲請資料，透過數位資料串接的方式直接傳送給法院，即可完成聲請程序。此外，現行需要銀行端自行提供的訴訟書證資料，也將在這個新的電子化平台，透過與戶政、地政、國稅等各公務機關的金融服務元件 (API) 即時串聯，就可取得，免去了銀行親自調閱的麻煩。

明年司法院將更進一步利用區塊鏈技術推動「債權憑證電子化」，取代現行法院債權憑證以紙本核發的方式，將為銀行省下不少保管債權憑證的倉儲費用，這些進步的數位改革，除提升司法人員的訴訟效率，也提供金融機構更方便的訴訟服務，預期未來系統正式啟用後，凱基銀行的法務流程將可因為數位化，省下相當的作業成本，並縮短訴訟時程。

凱基銀行司法院區塊鏈

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