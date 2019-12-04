永豐金：明年金融市場「陽光普照」但達12682恐是泡沫

永豐金控首席經濟學家黃蔭基博士。記者沈婉玉／攝影 分享 facebook

展望2020年，永豐金控表示，在轉單效應發酵、台商回台、擴大5G投資下，預估經濟將溫和成長2.52%，略低於主計處的預期；央行維持利率不動。外資買超台股金額已達2138億，企業獲利在今年4Q開始轉為正成長，在寬鬆政策持續、資金行情助攻下，預期外資仍會持續回補台股至2020年上半年，明年金融市場「陽光普照」，大盤榮景可待。

台股大盤已創下29年新高，不少法人看好台股明年上半年就能挑戰12682點，創歷史新高。永豐金控首席經濟學家黃蔭基認為，明年金融市場雖然在資金行情下是「陽光普照」，但仍有烏雲，也就是不確定的風險。12000點是可以達到的合理價，預期台股上半年會攻抵12300點，但要達到12682點需要天時地利人合，恐是「泡沫」價。

簡單來說，2020年全球景氣繼續走溫，景氣只有向下的必然，沒有向上的偶然，在全球央行全力救市下，2020年雷曼沒有兄弟。

黃蔭基表示，2020年要關注兩個趨勢，三個風險。三個風險分別為英國無協議脫歐、中國地方債務、美國總統大選。兩個趨勢，第一個趨勢是美中衝突將由貿易戰進入科技戰或金融戰，美國將加強限制對中國的技術出口，對更多中國科技公司制裁，限制資金投資中國等。

第二個趨勢是2020年財政政策可望接棒貨幣政策，在多國央行利率降至史低下，再降息空間恐有限，各國計畫在2020年推出財政政策，尤其是G7的美、德、英、日、法等大國，對全球經濟將是一項正面的助力。

黃蔭基指出，2020年是5G手機元年，台灣身處5G產業重要供應鏈的地位無可取代，加上Fed、ECB及BOJ聯袂降息及擴大QE下，龐大的資金將尋找獲利方向，台股的殖利率目前在3.96%，屬全球股市前段班，預期2020年上半年為企業獲利年成長幅度最高的季度，股市將會達到高點。

選股上，黃蔭基表示，各國5G設備於2019年陸續興建，2020年是5G手機的拉貨期，故2020年建議關注5G手機零組件相關個股。在傳統產業方面，歐盟電動自行車快速興起，台廠具備研發、製造及品牌優勢，在2020年仍是具備高成長的明星產業;在運動衣及鞋類部分，北美運動品需求穩定增長，且有集中供應商的趨勢，台廠代工接單無虞。

至於眾所關心的塑化類股，預期2020年獲利將較2019年持穩，建議等待股價淨值比達到低檔位置及顯露殖利率優勢後，再逢低布局。