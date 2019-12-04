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台北金融科技展 富邦證券攤位吸引逾3,000人

2019-12-04 12:23經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

富邦證券與金控旗下子公司共同參展今年11月29~30日的2019台北金融科技展，富邦證券表示，活動當天吸引逾3,000人前往該攤位體驗富邦證券的富邦理財悍將平衡體感遊戲，透過3D動畫呈現的遊戲內容，讓民眾親身體驗富邦領先券商同業在信託平台提供的智能理財服務，該「理財悍將2.0」服務，更獲得《財資雜誌（The Asset）》ESG Corporate Awards 2019最佳創新倡議獎-高度推薦（Innovation Highly Commended Initiative）的肯定。

富邦證券希望透過「理財悍將2.0」的服務，運用大數據分析客戶屬性推薦適合標的，提供民眾適切的投資組合，當市場有任何波動時，提供再平衡服務並靈活調整投資組合，完整守護投資人財富，享受VIP等級的優質服務，輕鬆達成人生各階段的理財目標。

當天於富邦證券攤位完成理財知識王遊戲，即可獲得熱騰騰的爆米花一份，現場體驗富邦理財悍將平衡體感遊戲者，並可獲得限量演唱會手燈，因此當天攤位人潮摩肩接踵，吸引逾3,000位民眾爭相體驗理財悍將。

富邦證券以「理財圓夢有人幫 股票借貸找富邦」的影片，榮獲大會所舉辦的「金融科技短片人氣王」優勝獎，透過有趣生動的內容，讓民眾了解借錢不用找錢莊、也不用找高利貸，只要有股票就能直接線上借現金，而透過富邦證券不限用途款項借貸，不但最快可於1小時撥款，最低借款金額一萬元起，就能讓民眾靈活運用資金，該影片用逗趣的內容，引起社會大眾的共鳴，更獲得超過10萬次的點閱數。

富邦證券說，對於金融科技創新的腳步從未停歇，在金融創新服務領域不斷的投資研發，領先券商同業推出「富邦理財悍將2.0」智能理財服務平台，為每一個客戶量身打造「客製化專屬退休金計畫」，智能演算出專屬的目標退休金、定期定額投資金額以及投資組合，並結合大數據與open data統計數據，依據客戶開始投資的年齡，逐年智能調整投資組合股債配置比例，達到「股債雙賺」的穩健理財目標，該服務一舉榮獲《財資雜誌（The Asset）》ESG Corporate Awards 2019最佳創新倡議獎-高度推薦（Innovation Highly Commended Initiative）的肯定。

富邦證券舉辦證券知識王賓果遊戲舞台活動，吸引眾多民眾參與，由富邦理財悍將(前排右...
富邦證券舉辦證券知識王賓果遊戲舞台活動，吸引眾多民眾參與，由富邦理財悍將(前排右邊)送出最大獎項藍芽喇吧一組。 圖／富邦證券提供
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富邦證券規劃一系列的理財悍將闖關活動，讓民眾在玩樂中體驗智能理財服務。 圖／富...
富邦證券規劃一系列的理財悍將闖關活動，讓民眾在玩樂中體驗智能理財服務。 圖／富邦證券提供
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富邦證券以「理財圓夢有人幫 股票借貸找富邦」的影片，榮獲大會所舉辦的「金融科技短...
富邦證券以「理財圓夢有人幫 股票借貸找富邦」的影片，榮獲大會所舉辦的「金融科技短片人氣王」優勝獎，由富邦證券執行副總陳克和（右）代表領獎。 圖／富邦證券提供
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