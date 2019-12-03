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CFA年會本周五登場 創意連連

2019-12-03 22:26經濟日報 陳怡慈/即時報導

一年一度的台灣金融圈盛會，預計本周五(6日)晚間於台北君品酒店舉行，CFA Society Taiwan每年舉辦年終晚宴，由海內外財金界重要人士、CFA持狀人，以及2019年投資研究競賽台灣代表隊熱鬧共襄盛舉。

本年度的晚宴首創「家族式分配」餐桌配置，藉以促進現任協會成員及新科持狀人交流，凝聚情感。

今年的晚宴預計席開17桌，邀請嘉賓包括：現任協會名譽顧問，台銀金控董事長呂桔誠、國泰金控總經理李長庚、寬量國際策略長谷月涵，本年度卓越貢獻獎得主元大投信董事長劉宗聖。

海通國際資產管理董事總經理蘇耿賢、華南金控副董事長林知延、將來銀行執行長劉奕成、新光金控代理發言人李超儒等協會理監事，亦將出席會員交流。

甫於今年7月上任的協會理事長黃昭景與理監事團隊共同舉辦這場盛宴，黃昭景表示，為增進協會成員交流學習，今年新企劃Career Up Roundtable及Women in Finance Network等專題講座，以拓展與會人對於金融產業的認識，鼓勵對學習的熱忱，進而促進接軌產業的重要國際趨勢，使會員向成為國際頂尖的財金專業人士邁進，未來CFA Society Taiwan將持續推出精采活動，期盼金融業界能繼續支持，共襄盛舉。

今年度的卓越貢獻獎，預計頒給元大投信董事長劉宗聖，CFA Society Taiwan認為具有「台灣ETF創始者」稱號的劉宗聖對於帶領國內金融創新功不可沒。

劉宗聖2003年推動台灣發行第一檔ETF(0050)、2014年領先大中華市場推出第一檔槓桿/反向型ETF，其後也陸續推出商品期信ETF、槓桿/反向型商品期信ETF、債券ETF、外匯ETF、ETF連結基金等引領市場創新金融商品。

近兩年更致力於AI導入資產管理，除將AI結合資產管理外，更發展出ETF AI智能投資平台之機器人理財等金融服務，每每帶領台灣投信業之創新。CFA Society Taiwan期望藉由卓越貢獻獎的獎項再次肯定劉董事長對於台灣資產管理產業的貢獻。

台灣今年共有59位CFA新科持狀人，共有39位今晚親臨現場參加授證儀式。每年台灣共有將近兩千名的考生(包含6月及12月考試，並包含Level I~III全部考生)，依據全球的統計資料，每五名考生僅有一名能順利撐到最後成為CFA持狀人。

CFA證照的專業性與公信力益發受到重視，亦是最權威、接軌國際、含金量最高的金融分析領域標準認可。

為激發更多有志之士加入財金菁英行列，協會每年舉辦投資研究競賽(CFA Institute Research Challenge)，活動自2018年起擴大舉行，今年更破紀錄計有14校、47支隊伍參賽，準決賽訂於12月8日於台大集思會議中心舉行，決賽訂於2020年2月初舉行。

屆時選出台灣冠軍隊伍將於三月代表台灣前往首爾參加亞太區比賽。

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