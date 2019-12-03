LINE Pay Money啟動跨境支付

2019-12-03 23:26 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／台北報導



LINE Pay及一卡通等6大國際支付品牌攜手推「行動支付跨境聯盟」。圖／一卡通提供 分享 facebook

LINE Pay台灣與一卡通昨宣布「LINE Pay一卡通帳戶」更名為「LINE Pay Money」，並將與LINE Pay日本、LINE Pay泰國、Naver金融集團及NHN PAYCO合作，啟動跨境支付服務，為台灣、日本、韓國與泰國用戶提供無國界支付體驗，也為台灣在地商店創造商機。

一卡通董事長張修齊表示，LINE Pay一卡通帳戶去年九月上線以來，用戶數已近二百萬戶，為讓民眾更容易理解一卡通所提供的電子支付服務，避免與LINE Pay、一卡通電子票證產生混淆，因此更名為LINE Pay Money，就是可以用來收付款的服務。

看好日、韓、泰等國外來台旅客數逐年上升，LINE Pay與一卡通，成立行動支付跨境聯盟，與日、泰、韓領導業者合作，將在台推全新跨境支付服務，串連國際生態圈。

明年第一季行動支付跨境聯盟將陸續開放韓國、日本與泰國的用戶來台灣旅行洽商或觀光時，可直接以原行動支付App在台灣與LINE Pay Money的合作店家、通路與服務通路支付，不用擔心語言障礙，或攜帶及辨識外幣零錢的不便。

下一階段則將開放LINE Pay Money台灣用戶到日本、泰國及韓國時，透過LINE Pay Money服務在當地消費。

現行LINE Pay與LINE共同服務，消費者要先打開LINE才能打開LINE Pay，介面使用不便。台灣LINE Pay宣布，推出新的支付App，讓用戶在實體通路消費時，只需一鍵開啟全新LINE Pay App。

LINE Pay表示，在新的App中，將可看到新的店家和優惠，並且直接出示條碼付款，同時也減少LINE的系統負擔。