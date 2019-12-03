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彰銀信評調升並獲台美職業安全衛生管理雙驗證

2019-12-03 20:30聯合報 記者沈婉玉／即時報導

彰化銀行資本水準強健，中華信評將彰銀評等由「twAA／twA-1+」調升至「twAA+／twA-1+」，標準普爾(S&P)則由「BBB+/A-2」調升為「A-/A-2」，展望調整為穩定。標普認為，彰銀應可在未來兩年期間繼續將資本水準維持在強等級範圍內，彰銀在面臨嚴重的財務壓力情境時，可獲得政府支持的可能性相對略高，因此評等展望為「穩定」。

中華信評認為，彰銀在過去的一年半期間，發行了總額達新臺幣159.6億元的無到期日非累積次順位金融債券，資本水準升高至強等級。藉由金融債的發行，彰銀RAC比(風險調整資本比），已自2017年時的10.2%，提高至2018年時的10.8%，以及2019年6月時的11.7%。

中華信評預估，彰銀未來兩年期間應可維持審慎資本管理政策，繼續將該行的RAC比維持在10%以上。預期資本水準提升將可帶動彰銀放款成長動力。彰化銀行過去五年的存款市占率維持在約4.5%的水準，受惠於官股行庫身分，彰銀可持續維持商業基礎。

另外，彰銀積極落實員工職場安全及健康，近年來致力於推動職場健康促進活動，精進與改善工作場所職業安全衛生，領先公股同業完成英國標準協會（BSI）「ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統」美國ANAB與台灣TAF雙驗證。

ISO 45001：2018職業安全衛生管理系統於去（2018）年3月正式發布，是全球第一個由ISO國際標準組織發行的職業安全衛生管理標準，企業可參照國際標準，主動管理風險，及早建立適當的安全衛生基礎及管理制度，保護員工及相關工作者的安全健康。

彰化銀行積極落實員工職場安全及健康，領先同業完成ISO 45001職業安全衛生管...
彰化銀行積極落實員工職場安全及健康，領先同業完成ISO 45001職業安全衛生管理雙驗證，由BSI東北亞區總經理蒲樹盛(左)頒授證書，彰化銀行董事長凌忠嫄(右)代表受證。圖／彰銀提供
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