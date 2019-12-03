周年慶發威 10月國人刷卡金額2812億元再創高

2019-12-03 20:07 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



10月百貨周年慶效應奏效，據金融監督管理委員會今（3）日公布10月份國人信用卡業務資訊，單月刷卡簽帳金額約新台幣2,812億元，較上月增加282億元，為2015年以來同期新高、也創下歷史第五高紀錄。其中刷卡王續由國泰世華銀行奪冠。

銀行局今天公布，今年前10月國人累計刷卡金額高達2.67兆元，創下歷年來同期新高；其中，10月單月簽帳金額約2,812億元，月增11.15%。銀行局副局長莊琇媛表示，主要是因為10月為百貨公司周年慶購物旺季，以及國人刷卡繳保費等挹注簽帳金額的緣故。

同時銀行局統計，10月簽帳金額刷卡王續由國泰世華銀行奪冠，單月簽帳金額達467.1億元，其中高達40億元為刷卡繳保費；第二名為中國信託銀行，單月簽帳金額414.8億元，第三名為玉山銀行，單月簽帳金額有392.4億元。

金管會說，截至今年10月底止，合計有33家信用卡發卡機構，總流通卡數約4,666萬張，總有效卡數約3,150萬張。國銀循環信用餘額約1,134億元；未到期分期付款餘額約1,484億元；當月轉銷呆帳金額約4億元。逾期3個月以上帳款占應收帳款餘額（含催收款）的比率平均為0.21%。

至於電票業務，10月同樣繳出亮眼成績，截至10月底止總流通卡數達1萬2,312張，月增144萬張；當月消費卡數1,522萬張，亦月增49萬張，當月消費金額達75.6億元，月增4.6億元。

電子支付業方面，總使用人數達605萬人，月增17萬人，當月代收付交易款項金額為34.2億元、其中帳戶移轉約12.4億元，月增2.6億元，成長幅度最大逾26%；其次是當月代收付交易款項金額為34.2億元，月增逾14%，至於收受儲值約27.2億元，月增2.3億元亦有9%成長率。