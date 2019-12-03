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GoShare與LINE Pay合作 引領「無現」智慧生活新風向

2019-12-03 18:24經濟日報 記者邱馨儀／即時報導

Gogoro推出的GoShare 移動共享服務今 (3) 日宣布與行動支付品牌 LINE Pay 合作，讓日常都會移動便利再升級，引領「無現」智慧生活新風向。

即日起，GoShare 註冊用戶在結束騎乘後可輕鬆使用LINE Pay付款，至12月31日前更可享受最高達50% LINE POINTS 點數回饋！此外，GoShare 祭出總價值超過兩千萬的「Go 好才與你 Share」年末最大檔暖心系列優惠活動，邀請粉絲透過騎乘與換電盡享樂趣與驚喜獎勵。

GoShare 移動共享服務自今年八月上線至今，短短三個月內已在台北、桃園兩大都會生活圈吸引超過 30 萬名用戶加入，與擁有將突破 730 萬用戶數的 LINE Pay 共同拓展靈活、便捷、高效的多元移動與支付體驗，打造高用戶黏著度的智慧服務，惠及更多通勤族與玩樂族。

GoShare 新事業總監姜家煒表示：「身為各自產業的領導品牌，GoShare 與 LINE Pay 都透過創新科技產品與服務，獲得了廣大消費者的認可；更善用精彩創意和豐富回饋，與用戶創造深度互動。本次很開心攜手 LINE Pay，為 GoShare 用戶帶來即時的行動支付新選擇，全方位滿足日常移動需求。我們期望結合兩大品牌的產品力與圈粉力，在最貼近用戶的日常生活情境中，混搭出全新的趣味與可能性。」

LINELINE Pay行動支付

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