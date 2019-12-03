全家超商拒刷卡惹民怨 銀行局緊急開會給緩衝

2019-12-03 18:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



圖為全家京盛店。聯合報系資料照片／記者徐力剛攝影 分享 facebook 2018年開始四大超商開始可以刷信用卡，今年6月25日金管會還擴大同意民眾得於超商以信用卡支付公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、大樓管理費、外勞仲介費及網路購物貨到付款等7大類代收款項。不料全家便利商店11月底卻在店家貼出公告「因配合政府防制洗錢規定」，就不准店內刷卡繳費，引發民怨沸騰。

對此金管會今（3）日緊急與銀行與超商開會，達成給予一年緩衝共識。收單行台新銀也迅速因應，表示系統已經ok，目前待全家將系統重啟後，就可以刷卡了。

銀行局副局長莊琇媛說，針對全家超商停止提供以信用卡支付七大類代收款服務，金管會今（3）日緊急集銀行公會及主要收單機構了解，並由銀行局長邱淑貞親自主持會議，主要是因為銀行公會訂定自律規範，包括收單行、超商與代收款業者三方簽約相關事宜及管理作業規範自12月1日生效，而部份委託超商代收其費用單位，未完成與收單機構（主要收單行是台新銀行）的契約簽訂，以致超商於11月底就逕行宣布暫停以信用卡繳付。

莊琇媛說，今日會議已獲得共識對有意願委託全家以信用卡支付其款項，但尚末完成簽約程序的委託代託款業者，為維持服務不中斷，超商於一年內之緩衝期內仍可繼續提供刷卡服務，並請收單機構（主要收單行是台新銀行）於一年內完成契約補正。莊琇媛說至少電信費刷卡繳費是一定沒有問題。

金管會解釋，開放七大項代收可刷卡項目中，網路購物貨到付款部份，收單機構基於洗錢制及風險控管等考量，以委託代收款業者直接販售商品予買家的型態（B2C）為限，且筆代收金額上限為新台幣5,000元。這部份處理原則也同電信、學雜費、瓦斯費、有線電信費等給予一年緩衝。

據了解，目前已有部份委託代收款業者及受學校委託代收金融機構與台新銀完成簽約或在簽約中，但部份委託代收款業者或受學校委託機構尚未進行簽約，因此超商暫停以信用卡繳付相關款項。至於台新銀行與全家便利店的電腦系統連線已中斷，若要刷卡需要再重啟，台新銀行表示，系統已經ok, 目前待全家系統重啟後，就可以刷卡了。

至於為何其他超商都沒相關問題，銀行局官員解釋，主要是目前全家便利超商代收的項目比較多的原因，原本開放七大業務項目之前與業者溝通，大家都說沒問題，而且已給予半年緩衝，但是沒想到簽約的時程沒有想像中的順暢，因此此次會議再給予一年的緩衝期。