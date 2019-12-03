電子書營收翻倍成長 博客來明年衝刺數位內容

2019-12-03 17:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ／台北即時報導



統一超（2912）轉投資博客來今年在電子書助攻下帶動圖書整體營收成長，圖書總銷額超過出版市值的3成，年銷突破1,500萬冊，穩站台灣書市龍頭。博客來表示，電子書今年營收翻倍成長，明年計畫推出更多元的數位內容服務，像是線上課程、有聲書等，以加速電子書市場的發展。

博客來今發表「2019博客來報告」，揭露年度6大暢銷趨勢觀察。博客來表示， 今年受到選舉的影響以及國際間局勢動盪的衝擊，使得讀者對人文社科類書籍關注提高，成為年度成長率最高的類型。而景氣復甦拉抬了青壯年對投資概念的好奇心、108課綱上路讓父母更早開始注重生活與科普教育、網路世代壓力來源劇增，讓商業理財、童書、心理勵志三個類型，成為圖書業績成長主要動能。

博客來進軍電子書市場屆滿2年，國內合作出版業者超過500家，電子書上架數逾6萬種，營業額翻倍成長，成績非凡，成為帶領圖書整體成長的主要引擎。根據博客來銷售觀察，由於電子書新書品項的增加，成功吸引更多讀者加入使用電子書的服務，使得今年電子書新書業績較去年成長超過1倍。此外，透過電子書「週末66元」的促銷活動，有效延長了出版品的生命週期，像2017年出版的《除身體的濕》，活動後仍長踞電子書暢銷榜，銷量更勝紙書。而原生電子書的題材與類型也在今年拓展出更多可能，並帶入全新讀者群。

博客來觀察數位內容的發展已持續改變讀者的吸收資訊、取得知識的管道，尤其新世代對於不同形式的內容接受度高。因此，明年將持續開發更多元的閱讀服務，像是有聲書、線上課程、名師說書、自營媒體出版等，全力衝刺使用會員數，加速電子書市場的發展。

博客來並歸納出年度書市熱銷關鍵字包括「情商課」、「圈粉力」、「文學韓流」、「減醣、便當、氣炸鍋」、「OKR 、ETF」、「108課綱」等，不僅反映了社會趨勢及國人切身需求，希望藉由閱讀向外尋求情緒出口與追求自我成長的意願。