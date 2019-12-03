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全家暫停網購貨到付款刷卡　金管會：服務不能中斷

2019-12-03 17:53聯合報 記者戴瑞瑤／即時報導

全家便利超商11月29日公告取消貨到取貨付款、第四台費用、電信費、大樓管理費的信用卡刷卡服務。金管會今出面解決，表示是因為三方契約來不及完成，現在給予緩衝期，民眾還是可以刷卡，三方契約只要在一年內完成簽約即可，民眾刷卡服務不能中斷，會要求台新銀行與全家溝通盡快恢復系統。

金管會銀行局副局長莊琇媛今表示，以前因為基於方便，收單銀行是跟超商簽約，超商再跟代收業者(例如：網路電商、電信公司等)簽約，但其實銀行應該跟代收業者簽約，這樣銀行才會知道代收業者是否有洗錢風險。因此銀行公會訂定自律規範，要求要簽三方契約，自律規範12月1日上路，導致很多約沒有重新簽訂。

莊琇媛表示，銀行局局長邱淑貞今緊急找銀行公會及主要收單機構開會，會議中獲得共識，為維持服務不中斷，簽約給予緩衝期，收單銀行在一年內完成契約補正即可，這段期間可繼續提供刷卡服務。

金管會在今年6月25日同意民眾可以在超商以信用卡支付公私立學校學雜費、瓦斯費、有線電視費、電信費、大樓管理費、外勞仲介費及網路購物貨到付款等七類代收款項。其中網路購物貨到付款部分，基於洗錢防制及風險控管等考量，以委託代收款業者直接販售商品給買家的型態(B2C)為限，且每筆代收金額上限5000元。

莊琇媛說明，7-11的收單機構是國泰世華銀行，但目前只有全家便利商店先貼公告說要暫停刷卡，全家主要是由台新銀行做收單機構，另也有8家銀行的信用卡可以在全家刷卡，現在會請台新銀行跟全家溝通，盡快恢復系統。

全家便利商店刷卡超商

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