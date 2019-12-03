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中國信託2026年到期新興優先順位債券基金 准募

2019-12-03 15:10經濟日報 記者黃力／即時報導

全球經濟成長速度放緩，主要國家央行為刺激經濟成長而調降利率，使得市場上負利率債券規模持續成長。然而，投資人對於收益的需求仍然存在。為了滿足投資人「波動少一點、收益確定點」的需求，中國信託投信推出「中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金」，11月27日已獲得主管機關核准募集，預計於12月16日正式開募。

根據美銀美林與EPFR統計至2019年11月13日，新興市場債券今年以來吸金規模已經來到357億美元，顯見在低利環境下，新興市場債券相對較高的收益，特別受到投資人簇擁。

中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金經理人房旼表示，中美貿易戰對全球經濟的影響充滿不確定性，使得美國聯準會進行預防性降息，今年下半年連續調降三次利率。

儘管聯準會年底前再降息一碼的機率不高，美國十年公債殖利率變動幅度預期不大，但全球主要央行貨幣政策相對寬鬆，利率相對低檔，突顯新興市場債券的投資價值。

房旼表示，中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金除了將債券持有至到期，讓投資人在債券無違約狀況下，完整掌握新興市場債的高息收，價格波動相對較低。此外，投組內容以優先順位（主順位）債券為主，相較於次順位債及股票等資產，優先順位債券遭遇違約時，具有優先求償權利，提升投組防禦力。

中國信託2026年到期新興優先順位債券證券投資信託基金為中國信託投信第三檔目標到期策略基金，基金共提供新台幣、人民幣與美元三大幣別，滿足投資人的多元幣別投資需求。

投資標的部分主要為新興市場美元計價債券，債券天期均在6年以下，依據當前市況靈活配置於主權債與企業債。根據Moody‘s資料統計1995年至2019年10月，相對於已開發國家，新興市場企業債過去幾年違約率大幅降低。而相較於新興市場主權債，每單位承受風險低、存續期間較短，可望提供給投資人更優質的收益。

債券新興市場中國信託

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