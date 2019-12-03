跟漲抗跌 基建基金步步高

2019-12-03 13:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃力 ／即時報導



美中貿易戰、低利率效應，促使資金大量轉進基礎建設相關資產，讓全球基建基金平均規模從三年前不到7億美元，四倍速增長到今年第１季的33億美元。隨著未來5年先進國家通膨率可望穩步上升，法人看好，與通膨掛勾的基建產業，營收獲利將水漲船高，長期表現將優於多數股票、債券。

根據Bloomberg研究指出，受到美中貿易戰、低利率環境因素影響，大量資金轉投入基礎建設相關產業，鎖定長期且相對穩健的報酬收入。幾家大型資產管理公司的基建基金規模都明顯增長，其中，麥格理基建及有形資產投資基金（MIRA）自2014年以來到今年8月底為止，規模增加608億美元；其次是全球基建合夥公司（GIP），同期間規模增長574億美元。

此外，黑石集團（Blackstone）在沙烏地阿拉伯主權基金的支持下，首度募集140億美元的基建基金。其他包括：加拿大Brookfield、KKR、AMP等資產管理公司，規模都增長2、300億美元。

第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人葉菀婷表示，無論景氣向上成長或經濟、股市出現波動，基建基金都能展現投資價值。

因為在景氣增長期間，通常伴隨通膨增溫，而基建產業多屬民生必須品，營運表現也會跟著通膨而走高。在經濟、股市波動的時候，基建產業提供高股息吸引力，成為資金避風港。

展望後市，IMF預估，未來5年，全球先進國家的GDP成長率，將從過去15年的平均1.8%微減到1.7%；然而，整體通膨水準則會從1.75%，提升到1.9%。通膨率上揚，將嘉惠與之掛勾的基建產業，營收獲利可望水漲船高。