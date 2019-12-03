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做自己退休基金的經理人 元大指享退方案上線

2019-12-03 12:00經濟日報 記者趙于萱／即時報導

退休理財受到全民關注，國內公募基金最大公司-元大投信新推出「元大指享退」方案，瞄準年輕到退休的各式理財需求，將該投信旗下所有ETF／基金產品、投資平台功能整合為一；投資人透過元大指享退平台，不僅能學習知識、投資方法，還能自組理財組合，做自己退休基金的經理人。

「元大指享退」訴求所有人負擔得起的投資服務，每月最低3,000元起，建立個人化投資組合。

元大投信表示，著眼國人理財需求興起，特別是退休導向的管理服務增加，該投信宣布推出「指享退」方案，將其基金產品與投資服務全面整合。

投資人使用指享退平台，可選擇「股票、債券、外匯、商品」四大類商品，資產類型並涵蓋「國內、海外、股票、債券、主動、被動、傳統、另類」等八種，是國內唯一提供如此多元選擇的平台。

元大投信指出，指享退也結合「指數化」和「智能」投資方式，投資人到平台可依據投資屬性和風險特性，使用各種功能來量身打造個人化投資組合，對接短、中、長期理財需求。

以短期規劃來說，元大指享退提供元大投信獨立開發的「薪資理財」、「優利通」服務，可綁定薪資帳戶及基金扣款帳戶，將每個月的薪資自動轉入貨幣市場基金來提升收益，達到現金管理目標。

此外，平台還具備線上開戶、智慧定期定額、技術線型、母子基金配置計畫等多元服務，投資人可快速入手短期理財規劃。

投資人理財拉長到中期目標時，元大指享退也具備智能退休理財平台功能，可進行一次多檔ETF或基金的布局以提升收益。

同時平台具備動態再平衡（re-balance）、跨平台技術引擎、交易策略提供等服務，可靈活運用。

若是進行更長期的退休等理財規劃，元大指享退也有完整功能，不同於過去傳統投資訴求碎片化、單檔式的投資，投資人在指享退平台，可以善用不同的投資工具、平台服務來規劃投資組合和分散投資策略。

對方案有興趣的投資人，只要洽詢元大投信表示想參加「元大指享退」，將有專人協助服務，或到元大投信官網了解更多資訊。

資料來源：元大投信
資料來源：元大投信
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元大投信退休薪資

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