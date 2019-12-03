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美股續創新高 資金流入美國股票型ETF

2019-12-03 10:50經濟日報 記者王皓正／台北即時報導

儘管美中貿易消息反覆，但美國經濟數據穩健、加以企業併購利多頻傳，激勵美股再創新高，資金大幅流入美股ETF，依據彭博資訊統計，截至2019/11/29過去一週ETF基金淨流量顯示，整體股票型ETF資金淨流入大幅增至180.9億美元，其中以美國股票型ETF獲資金淨流入100億美元最多，全球股票型ETF獲資金淨流入45億美元次之，而新興市場股票型ETF獲資金淨流入16.8億美元，新興市場區域及國家各以亞洲股票型ETF與巴西ETF最為吸金。

富蘭克林證券投顧分析，在全球股市連續三個月漲勢後，投資人將更聚焦美中貿易協議的具體細節及未來景氣動能，儘管美中貿易消息紛擾，但目前跡象顯示雙方仍持續朝達成第一階段協議目標邁進。

此外，近期經濟數據顯示全球景氣已有止跌回穩跡象，加以美國消費動能熱絡，有望延續十二月至隔年元月的傳統旺季行情；建議投資人可依照個人風險屬性增持跟景氣正向連動的信用債或股票資產，惟考量美中結構性問題與國際政治動盪升溫，資產組合中仍應保有高評等債、日圓、公用事業及黃金產業型基金，防範潛在波動。

富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭‧包爾表示，多年來美國消費者一直受益於強勁的美國就業成長，而過去兩年薪資亦開始出現成長，這將進一步挹注消費者支出；我們持續關注美國消費者的實力，畢竟這是美國經濟最大的推動力之一，約占美國GDP的三分之二；此外，我們也密切專注消費者的債務比率，目前與歷史平均相比仍處於低檔，以當前美國消費者的薪資與負債來看，預期美國消費仍維持相對強健的水準。

過去一週債券型ETF獲資金淨流入71.5億美元，貿易局勢不明、資金持續流入高評級債券：以地區來觀察，美國債券型ETF流入金額52億美元最多，歐洲債券型ETF流入金額9.1億美元居次，新興市場與新興當地貨幣ETF則分別遭資金淨流出1.2、1.6億美元；若以投資信評類別觀察，投資等級債ETF流入金額63.2億美元最多，高收益債券ETF則為資金淨流入8.9億美元。

ETF債券新興市場

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