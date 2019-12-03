日盛證券歡慶58周年 交易滿額送

2019-12-03 09:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



日盛證券將於璀璨的12月迎來58周年慶，為了提升核心業務能力，近年來，不斷地專研金融科技的技術，今年度先後獲得重量級大獎肯定，從《今周刊》第十三屆財富管理銀行暨證券評鑑之最佳客戶滿意獎，到第十六屆國家品牌玉山獎最佳產品類-智能趨勢鎖利系統（移動鎖利）、最佳人氣品牌-AI智慧客服（知多獅）等，持續創新、精進以提供客戶更專業優質的服務。

今年日盛證券致力建構完整的聰明投資解決方案，涵蓋「投資標的選擇」、「確認買進的合理股價」、「用 Smart 買進」、「Smart 移動鎖利賣出」等四大環節。

日前推出的「財報模範生」功能，能明確的將財報文字改為分數化，在眾多財報數據中專注「六大指標」並用雷達圖的方式呈現，利用大數據分析並透過精密的運算與加權綜合評分，讓客戶隨時隨地就能挑選財務健全的優質股票。

選定標的後，再利用SMART條件單設定買進，結合「移動鎖利」與「回測試算」功能，投資人只要自行設定停利百分比，便能輕鬆賣在波段相對高點。

日盛證券向來以客戶需求做為進步的動力，在蒐集前線同仁與聽取客戶大眾的意見後隨即進行評估，並與專案團隊著手進行後續的研發與設計。為感謝客戶一路以來的支持與鼓勵，配合58周年慶將舉辦「日盛SMART APP委託與交易滿額送活動」，活動自12月1~31日。