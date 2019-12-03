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永豐投顧攜臺北大學 推納入ESG指標評分個股報告

2019-12-03 08:42經濟日報 記者廖賢龍 ／即時報導

台股「ESG責任投資」跨入新里程碑，永豐投顧宣布攜手台北大學，推出國內首家納入ESG投資分析的個股報告。

永豐投顧董事長黃蔭基表示，全球責任投資規模已達30.7兆美元，外資在台股的布局也看ESG表現，希望能藉此引導國內資本市場接軌國際趨勢，鼓勵上市櫃公司重視ESG，創造企業、投資人及社會三贏的正向循環。

黃蔭基指出，ESG責任投資包括環境、社會責任與公司治理三大面向，企業財務數字彰顯管理階層績效，而落實ESG，可以避免環保或勞動訴訟等重大議題的發生，並強化公司治理、建立社會信任，提高企業價值。

根據「全球永續投資聯盟」《2018年永續投資報告》，全球永續投資規模達30.7兆美元，台灣簽署「盡職責任投資守則」的法人已達149家，上市櫃公司及機構投資人，都需要回應ESG的投資需求。

永豐投顧深耕產業供應鏈投資研究多年深獲法人青睞，鑑於國際投資趨勢對ESG分析的需要升高，結合台北大學的學術專業，導入涵蓋社會（S）、經濟（E）、環境（E）、揭露（D）等四個面向的永續價值評估系統，發表運用在永豐投顧個股研究及ESG投資分析中。

永豐投顧表示，初期將完成「台灣永續價值指數」近40檔成分股分析，緊接著會擴大到「台灣永續價值指數」中兼具財務價值與永續價值準則入選的超過200家企業，為投資人發現良好品質的股票，有利於長線投資績效。

永豐投顧與台北大學除了進行ESG的評價與績效分析，並包括職場體驗、企業實習等合作內容，加強產業與學術交流，共同推廣企業社會責任之教育、理念、研究與實踐。

永豐金證券是國內第一家且長期投入ESG 責任投資推動的券商，已連續五年與證券交易所、Baillie Gifford等共同舉辦「ESG投資論壇」，協助國內企業及法人機構了解ESG的意涵及操作實務，並於2019今周刊「財富管理銀行暨證券評鑑」中榮獲「最佳永續發展獎」，子公司永豐投顧正式推出ESG個股報告，是推動ESG的具體成果的實現，為資本市場樹立新的標竿。

永豐投顧攜手台北大學，推出國內首家納入ESG投資分析的個股報告；永豐投顧總經理李...
永豐投顧攜手台北大學，推出國內首家納入ESG投資分析的個股報告；永豐投顧總經理李學詩（右起）、董事長黃蔭基、台北大學校長李承嘉、商學院院長池祥麟。 圖／永豐投顧
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