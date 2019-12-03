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宏泰人壽估明年保障型商品銷售成長一倍

2019-12-03 00:01經濟日報 陳怡慈/即時報導

2020年迎接保障型商品的時代來臨，宏泰人壽準備好了。宏泰人壽經代業務部協理郭永昇表示，透過經紀人&代理人通路購買保險是市場趨勢，比起2019年，預估明年會再成長一倍。

他解釋，近年來保險業的業務員為了應付客人多元化商品的需求，而不被單一壽險或產險公司侷限，因此業務人員大量從壽險公司流向保險經紀人或代理人公司。

郭永昇認為，2020年保經代業務員會比去年多出一倍，觀察他們過往的銷售動能，保守估計保費應該會成長一倍。

對宏泰人壽來說，保經代通路是一個非常重要的通路，2019年的薰衣草醫療健康保險等商品已經帶動保障型商品的業績達到12億元，若再加上明年第2、3季上市更新形態的保障型商品，勢必可創造一波銷售量。

從以儲蓄險為主的銷售策略在2019年轉變為保障型商品，首先是合作對象的調整。2019年宏泰人壽經代業務部從長期配合的約90家經代中，精挑細選出前30家作為主力銷售強棒，宏泰人壽將定期與這30家經代共同舉辦講座等實體活動，主動邀請並接觸保戶與潛在保戶。

郭永昇說，經代業務員增加、保障型新商品上線再搭配共同舉辦的實體活動，宏泰人壽準備好了三箭齊發達到2020年保障型商品15億元的目標。

積極推展「千萬俱樂部」也是2020年宏泰人壽經代業務部的主要戰略之一。為獎勵保障型商品銷售成績出眾的保險業務員，宏泰人壽特地規劃了千萬俱樂部，以公司為單位，每達成一個千萬銷售業績，獎牌上就有一顆星星。

每一年頒發一次獎牌，2019年已經有一家公司的獎牌上擁有16顆星星，也就是光是保障型商品銷售達1.6億元的銷售業績，期待明年有更多的公司可以突破這個紀錄。

日前宏泰人壽多元行銷處副總經理陳銘正在接受媒體採訪時也談到，保險的本質是提供保障，保護更多人及更多家庭才是保險的本意與初衷。

郭永昇建議，合理的壽險保障金額應為年收入的十倍，以國人年平均所得約63萬元計算，每人的壽險平均保額應該要有600萬元，但2018年國人平均保額為56.8萬元，遠遠落後所需的保額。

陳銘正希望透過2020年保障型商品目標的宣示，與所有宏泰人壽簽約的保經代公司一起達到2020年的保障型商品15億元的目標， 鼓勵客戶們提高保障型商品的保額，為自己的家庭提供足夠的保障。

宏泰人壽看旺2020年，保障型商品預估銷售翻倍。宏泰人壽/提供
宏泰人壽看旺2020年，保障型商品預估銷售翻倍。宏泰人壽/提供
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