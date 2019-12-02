富士達保經行動投保優化 擴增合作對象

富士達保險經紀人不斷優化內部行政制度，力求提供業務同仁最即時有效的後援與資訊。今年因應行動數位趨勢，「富士達AI機器人」正式上線協助業務同仁更加便捷獲取行政支援和商品資訊，提高服務品質和效率。

由於簽署人規範的鬆綁，富士達保經「行動投保」服務也更臻完善，12月起增加合作夥伴新光人壽，並預計陸續完成富邦產險、新安東京海上產險等保險公司的系統串接。期望能全面減少繁瑣的紙本作業，讓投保愈趨精確流暢，幫助業務同仁有更多時間專注在保單規劃與客戶服務。

富士達AI機器人服務上線以來，持續改善介面選單並精進系統功能，廣受業務同仁好評，更有超過九成以上同仁每日登入使用，查詢重要公文、競賽業績、線上觀看教育訓練課程，或是調閱商品資訊、代理費率等服務，還能透過系統推播及時掌握保單處理進度，充分展現出數位化支援的強大能力與重要性。

近年金管會頒布保險經紀人公司辦理行動投保業務自律規範，使保經代業者得以跟上行動投保的趨勢。為此，富士達保經不落人後，積極與各家保險公司洽談系統串接，於12月正式開通新光人壽行動投保合作，並規劃陸續上線富邦產險、新安東京海上產險、遠雄人壽等公司。

富士達保經董事長、朝陽科大助理教授廖學茂表示，去年有幸接受總統接見頒獎(國家品質玉山獎)，並代表企業領導人提出產業建言，期盼鬆綁保險經紀人簽署人電子簽章政策，讓保經業跟上行動網路的潮流。

他非常感謝政府願意傾聽並協助台灣保經業持續發展，相信行動投保的普及將大幅降低業者的作業流程難度，同時提高保戶投保的效率及準確度，創造出雙贏的局面。

富士達將持續投入保險服務數位化/行動化的運用，提供業務同仁更為可靠、精確的支援，努力打造良好健全的保險服務環境。

富士達保經深耕台灣13年，相當瞭解保險業務菁英們的需求與夢想，因此提供扎實的教育訓練以及完善的行政支援體系，持續協助同仁增進專業知識和推展業務，帶給客戶最溫暖、優質的保險規劃服務。