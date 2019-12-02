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保戶鬆口氣！12月利變保單宣告利率不再下調

2019-12-02 20:50經濟日報 記者葉憶如／即時報導

保險公司依照保費運用效益，定期在官網公告利變保單宣告利率，每月1日公告，若遇假日，則部份順延一天。12月主要壽險公司紛紛表示，12月的宣告利率維持11月的水準不變，終於中止今年利變保單這波的「降息」風潮，保戶總算可以暫時鬆一口氣了。

利變保單今年以來已多次「降息」，其中台幣從今年高點2.97～2.98％以來一路降至2.15%；較大宗的美元保單宣告利率亦由4%降至3.15%，都有明顯降幅，保戶荷包縮水，也影響民眾買氣，所幸11月各主要壽險公司已普遍暫時按兵不動，11月僅富邦人壽與台灣人壽二家宣布調整宣告利率。12月幾乎所有壽險公司公告12月宣告利率均與11月相同，幾乎全面停止再下調宣告利率，保戶們終於可以暫時鬆一口氣。自從美國聯準會 FED 10月份會議聲明出爐後，市場預期美國應該會暫停降息了，於是美國十年期公債殖利率由低點反彈，也是12月宣告利率不變的基礎。

此外，金管會11月19日宣布明年壽險保單責任準備金利率，所有幣別各降1碼（即0.25個百分點），澳幣則是10年期以下降1碼，10年期以上降2碼，歐元6年期以下不變，其餘年期降1碼，調降後新台幣保單責準利率在0.25～1.75％，比2001年時的5.75％，少了16碼。明年所有幣別保單責任準備金利率都低於3％，最高是澳幣長年期2.75％，美元及人民幣2.25％，歐元1.25％，堪稱是台灣壽險史上最低責準利率，加上金管會明天將公布新的壽險死亡門檻比例，明年有許多契約都要重新精算設計，並推出新的預定利率與保障方式，來場也憂心保費調漲，因此多數壽險公司決定明年之前不調整利率，先靜待市場反應。

壽險公司保單降息

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