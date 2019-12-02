安聯人壽增員繳佳績 助攻雙核心策略大轉型

2019-12-02 19:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ／即時報導



外商壽險龍頭、德國安聯人壽今（2）日宣布，其業務大軍今年底增至4,000人的目標，已提前在昨日達陣至4,006人，明年將挑戰5,000人大關。安聯的業務員人數成長力道業界最高，有助其在台灣之經營策略朝「雙核心」大轉型。

安聯人壽總經理林順才今天表示，公司今年開始調整商品策略、採取雙核心策略，從過往投資型商品獨大，改成健康險與投資型商品並重。而今年前十個月，即便無停售效應加持，健康險初年保費收入仍年增30幾％，算是蠻好的開始。

林順才說，安聯目前有20個健康險附約，將持續透過模組化方式，讓客戶自己挑選想要搭配的健康險附約。每個健康險的保障內容不盡相同，以往業務員不太容易向客戶解說，但在數位化銷售工具「安聯i探索」協助下，這件事情變得容易。

安聯人壽是國內壽險業推動數位化的佼佼者，林順才說，安聯持續建置業務員的數位生態系統，提供包含增員、訓練、銷售、管理及客戶服務等的數位化工具，這些先進做法受到年輕人喜愛，對安聯的增員工作帶來實質效益。

投資型保單方面，安聯人壽向來是投資型保單的領導品牌。林順才說，投資型商品的發展策略將延續過往優勢，在附保證的類型上推陳出新。該公司今年已經推出保障身故給付的附保證投資型保單，明年將進一步推出有投資下檔保障的附保證型態保單。

安聯人壽舉行記者會，宣布業務員人數突破4,000人，2019年目標提前30天達陣。安聯人壽業務長楊國基說，以今年前十月的數字來看，安聯的業務員淨增加將近600人、年增逾23%，淨增加人數居整體壽險業第二、僅次國泰人壽；至於23%的成長力道，則是高居壽險業第一。