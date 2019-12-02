國泰金「三總」 今連袂領服務獎

2019-12-02 17:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北即時報導



全台2300多萬人平均每2人就有1人是國泰客戶，在待客如親、體驗至上的服務理念下，國泰金控旗下的國泰人壽與國泰世華銀行雙雙榮獲「五星服務」，分別摘下人壽與銀行類的第一名，由國泰金控總經理李長庚、國泰人壽總經理劉上旗、國泰世華銀行總經理李偉正今日（2日）親自出席頒獎典禮，展現出國泰在公平待客原則的優異表現，更結合創新的AI技術，提出領先業界的智能客服阿發，問題解決率逾9成，客戶滿意度同樣高達9成以上，滿意度累計達4.7顆星（滿分5顆星），深得客戶青睞。

遠見雜誌舉辦的「第一線服務人員服務品質大調查」已邁入第17年，透過神秘客隨機取樣至營業據點，為企業服務品質打分數。國泰人壽秉持貼心的櫃檯與電話服務獲得神秘客的肯定，特別是連續兩年蟬聯人壽保險業第一名；國泰世華銀行以實體分行結合創新金融科技，大幅縮減客戶臨櫃等候時間，一站式滿足客戶各項需求，同樣獲得神秘客高度滿意，再度奪得金融銀行類第一。

國泰人壽總經理劉上旗致詞時表示，這是國泰人壽第二年獲獎，同時國泰世華銀行也同樣獲獎，格外的開心。而國壽連續兩年得獎代表了穩定的服務水準，我們會持續向前。人生保險的本質是以「人」為主，我們第一線的服務人員在受理理賠服務時，是攸關人生安全的各種可能性，因此我們應用智能科技提升服務速度與準確度，全方位洞悉保戶需求、培育業界最專業的服務菁英提供最符合客戶的服務，達到超越保戶期待的完美體驗。

國泰世華銀行總經理李偉正出席領獎時表示，以「人」為出發點，從「心」思考，提供有溫度的服務，是國泰世華銀行始終不變的目標。

國泰人壽表示，客戶的聲音是國泰人壽追求卓越的動力，國泰人壽建立「全員服務，公平待客」的企業文化、秉持「以客戶為中心」的服務理念，特別是今年6月榮獲金管會第一屆的「公平待客評鑑」第一名。在數位浪潮下，客戶透過各種管道接觸國泰人壽，因此近年全面整合虛實通路，完整記錄客戶服務旅程，進而預測客戶需求、提醒客戶重要資訊，提供「想在客戶之前」的主動式服務。國泰人壽AI智能客服「阿發」提供客戶簡易諮詢與查詢服務，針對無法立即解決的問題，也可透過線上文字交談，連結到真人客服即時回覆，深得客戶的高滿意度。

國泰世華銀行則是繼2016年獲得《遠見》「五星服務獎-金融銀行類首獎」後，今年再度獲得首獎肯定。國泰世華銀行全台共有165家分行，為分行數最多的民營銀行，透過客戶動線分流以及配有專人引導的數位櫃台，提升跨世代客戶使用自動化服務的意願，大幅縮減等候時間；同時，藉由遍佈全台的實體通路和近4,000台ATM，在互動過程中了解客戶的實際需求，推出ATM無卡存提款、APP繳費繳稅和手機號碼即可轉帳等多項創新數位金融服務，為客戶輕鬆解決生活大小事。

國泰世華銀行表示，在滿足客戶需求的同時，更積極思考如何陪伴客戶面對未來挑戰，國泰智能投資推出業界首創「策略式投資」和「看看別人怎麼買」服務，直接將世界級專家團隊送到客戶手機上，並且可以在參考同年齡或同性別的人如何投資後，一鍵完成投資設定，讓投資更具自主性又多元。